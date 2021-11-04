英国文化大臣警告扎克伯格：不管好平台将面临三至六个月刑事诉讼

北京时间 11 月 4 日晚间消息，据报道，英国文化大臣纳丁・多里斯（Nadine Dorries）今日警告 Meta（曾用名 Facebook）及其高管，必须要控制好 Meta 平台的有害影响，否则将面临刑事起诉。

多里斯说：“为什么我们要给他们两年时间，来改变他们今天就能改变的东西？现在就删除你的有害算法，这样就不会受到刑事责任和起诉。”

多里斯是在今日与负责起草《在线安全法案》的联合委员会成员交谈时，发表上述言论的。当前，英国正在评估《在线安全法案》的草案。该法案将由监管机构英国通讯管理局（Ofcom）管理，并于下月提交审批。

多里斯还补充说：“如果违反该法案，企业将面临三个月至六个月的刑事责任。我认为，平台被给予两年时间来做准备，这是无稽之谈。他们知道自己现在做错了什么。”

对此，Facebook 英国发言人没有立即回复记者的置评请求。

《在线安全法案》将试图对非法或潜在有害的内容追究责任，如宣扬恐怖主义的材料，或散布关于新冠肺炎的虚假信息。如果企业违反规定，可能会被处以高达全球年收入 10% 的罚款。

多里斯还称：“对于马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg，Meta CEO）、尼克・克莱格（Nick Clegg，Meta 副总裁）和其他一些想要进入‘元宇宙’的人，我的建议是，留在现实世界里，你将对这一行为负责。”

此外，多里斯还对 Facebook 更名为 Meta，以及最近宣布的在欧洲招聘 1 万人打造“元宇宙”的计划持怀疑态度。她说：“更名是行不通的。一旦造成伤害，我们就会追杀它。现在就让工程师们遵守你的条款和条件，删除你的有害算法。”