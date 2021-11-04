华硕发布 ROG GT-AX6000 电竞路由：博通四核 SoC/双 2.5G 网口，2479 元

IT之家 11 月 4 日消息，本月华硕正式发布玩家国度 ROG GT-AX6000 电竞无线路由器。该产品造型与此前的产品十分不同，机身小巧，外置四根天线，正面有着巨大的发光 RGB Logo。

这款路由器支持 Wi-Fi 6，双频提供 AX6000 速率。产品首发博通最新的旗舰处理器：BCM4912。这款芯片为 4 核 2.0GHz 64 位，采用先进的 16nm 制程。处理器内置网络加速引擎，先进的工艺使得发热降低，因而减小了路由器的体积。BCM4912 SoC 还支持博通新一代 Rangeboost+ 技术，能智能识别干扰。结合新设计的天线，可以使得 Wi-Fi 覆盖率提升 38%。

IT之家了解到，ROG GT-AX6000 首次采用了双 2.5G 网口。这种设计不仅可以满足 Wi-Fi 6 网络、千兆光纤的大带宽，还能够进一步提高局域网速度的上线。此外，产品还支持 WAN/LAV 链路聚合功能，提高可玩性。

ROG GT-AX6000 具备完善的电竞加速功能，包括：专属电竞端口提升传输优先级，ROG First 专属设备提速，Game Boost 游戏加速、手游电竞模式，NAT Open 优选游戏节点，以及网易 UU 加速器等，支持为 PS5 等进行加速。产品还支持 AiMesh 2.0 技术，可以兼容多个芯片平台的华硕路由器进行组网。

IT之家了解到，安全方面这款产品还内置趋势科技提供的商业级安防系统 AiProtection Pro，终身免费，并支持数据库更新。产品还兼容 WPA3 加密，有着家长管理功能。

华硕 ROG GT-AX6000 无线路由器零售价 2799 元，双 11 期间到手价最低 2479 元，目前已经开售。