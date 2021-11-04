华硕发布 VivoBook 13 Slate 二合一笔记本：OLED 屏幕，支持 100% DCI-P3 色域

IT之家 11 月 4 日消息，华硕于今日凌晨发布了旗下 VivoBook 系列的新款二合一笔记本 VivoBook 13 Slate OLED (T3300)，采用一块 13.3 英寸的 OLED 屏幕并采用可拆卸键盘设计，起售价为 599.99 美元（约合人民币 3837 元）。

IT之家了解到，该笔记本采用全黑的配色，长宽厚为 30.99cm x 19.00cm x 0.82cm，重量不加电源适配器为 0.8 公斤。配置方面处理器采用英特尔奔腾银牌 N6000，该 CPU 为一颗 4 核心处理器，拥有 4M 的高速缓存，默频 1.1GHz，最大睿频 3.3GHz。内存方面有板载 4GB 和 8GB 的 LPDDR4X 两种规格可选，但内存频率暂时未知。硬盘也有两种规格，分别为 128GB eMMC 存储和 256GB M.2 NVMe PCIe 3.0 固态硬盘。接口和按键方面搭载 1 枚电源指纹二合一按键，1 个 3.5mm 耳机接口、一个 Micro SD 读卡器以及两个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口，可以为笔记本充电且支持视频画面输出。

华硕官方表示可拆卸键盘的键程为 1.4mm，暂不清楚是否支持键盘背光。笔记本摄像头为前置 500 万像素，后置 1300 万像素，笔记本内置 4 路立体声扬声器，数据连接方面支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) 以及蓝牙 5.2。该笔记本的电池容量为 50WHrs，且笔记本电源适配器为 65W。

这款笔记本最大的特点在于采用一块高素质的 OLED 屏幕，华硕宣称该屏幕的蓝光比传统 LCD 屏幕低 70%，并拥有 100% DCI-P3 色域、550nit 的峰值亮度、0.2ms 响应时间以及 1000000:1 的对比度。该块屏幕还通过了 VESA DisplayHDR True Black 500 认证，且支持 4096 级压感的手写笔，可以吸附在机身侧面。华硕表示 VivoBook 13 Slate OLED 将于今年 12 月份上市。