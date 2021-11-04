抖音整治“同质化博流量文案”：清理相关视频，处罚多个账号

IT之家 11 月 4 日消息，今晚抖音官方发布关于平台开展“同质化博流量文案”专项治理行动的公告（第四期）。公告指出，近期平台安全中心在例行巡检时，发现平台内有少量账号为了博取流量，虚假捏造同质化文案，严重影响了用户体验。

部分帐号利用雷同的文本或场景，批量生产夸张炫富情节，甚至出镜的车牌号都很一致。对此，平台安全中心针对“同质化博流量文案”类违规行为持续开展治理行动。行动中，平台安全中心成立专项小组，通过优化模型策略、升级产品功能等手段，对发现的重复违规、有组织联动违规帐号，进行了从严处置。

以下为抖音公布的部分违规案例：

案例一：“刚办完离婚手续，老公说出隐情”类。视频内容大多是举着离婚证，讲述自己的离婚故事，最后统一动作：“忍不住泪崩了。”

案例二：“农村叔叔来我家还钱”类。视频内容大致为“农村叔叔来家里还钱，没想到数目不对，他惭愧地低下了头。”

案例三：“男保姆晚上偷溜”类。视频内容大致是讲“自己是单亲妈妈，找了 20 岁的男保姆，发现他偷溜出去照顾生病的外婆，我给了他几万块钱，觉着我做得对的，点赞！”

IT之家了解到，抖音平台安全中心提醒广大创作者，不要为追求流量和热度参与制作、发布不实信息。可以适当吸睛，切勿过度戏精。

平台安全中心在专项治理期间，已经清查下架相关同质化违规视频，未来还将持续打击“同质化博流量”的行为，严格按照平台管理规则处置相关帐号。也欢迎大家积极监督、举报，和平台一起，共建绿色健康的网络生态。

如发现平台上存在类似违规行为，大家可以在站内举报或发送详情至举报邮箱：[email protected]。对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。