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华擎官宣 i9-12900K CPU 超频至 7.5GHz，打破多项世界纪录

2021/11/4 23:20:22 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 4 日消息，今日华擎官方发表消息，官宣将英特尔第 12 代酷睿处理器超频至 7525Mhz 的频率，并且在多个跑分软件中完成了性能测试，打破多项世界纪录。官网图片与此前曝光的照片类似，预计使用的处理器型号为 i9-12900K。

华擎使用自家的 ASRock Z690 AQUA OC 主板，液氮冷却进行超频。CPU-Z 信息显示，处理器主频达到了 7525Mhz，DDR5 内存加压超频至 8230Mhz 的频率

具体来看，这款处理器打破了 PiFast 世界纪录，以及 Geekbech 3/4/5 单核跑分世界纪录。其中，处理器大核在 7.2GHz 的频率下，Geekbench 5 单核跑分达到了 2824 分

成绩如下：

此外，华擎还公布了 7Zip、R15、R20、R23、XTU2.0 等软件的跑分情况，并公布了分数以及实现这一分数时 CPU 的频率：

以下为更多液氮超频现场照片：

IT之家了解到，华擎这此次对英特尔第 12 代处理器的超频试验，由知名超频玩家 Nick Shih 操作。官方表示，超频使用的华擎 Z690 AQUA OC 主板信息，将在之后公布。

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关键词：超频华擎12代酷睿

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