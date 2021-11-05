蓝色起源起诉 NASA 失败：未能推翻 SpaceX 29 亿美元登月合同，马斯克发表情包嘲讽

IT之家 11 月 5 日消息，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索技术公司“蓝色起源”（Blue Origin）此前将美国宇航局（NASA）告上法庭，抗议 NASA 将一份利润丰厚的登月合同授予 SpaceX 公司。

据 The Verge 报道，“美国联邦索赔法院”（U.S. Court of Federal Claims）已驳回蓝色起源的上诉，该判决结束了蓝色起源长达数月的寻求为 NASA 开发名为 Blue Moon 的着陆器的努力。

负责监督联邦法院案件的法官 Richard Hertling 今日发布了一项简短的裁决，指出蓝色起源的判决动议已被拒绝。该意见尚未公开发表。所有相关方将在 11 月 14 日公开发布意见之前提出他们想要修改的部分。

IT之家了解到，蓝色起源曾希望参与 NASA 将人类送回月球的雄心勃勃的计划，该计划称为 Artemis 计划。为实现这一目标，NASA 正在与航天工业的多家公司合作建造火箭和航天器，以将第一位女性和第一位有色人种送上月球。该计划的一个关键部分是建造一个私人制造的月球着陆器，可以安全地载人往返月球。

在与月球着陆器签订合同之前，NASA 将选择范围缩小到三家入围公司，包括蓝色起源、SpaceX 和一家名为 Dynetics 的公司。然后在 4 月份，NASA 出乎所有人的意料地仅与 SpaceX 签订了一份合同，该合同提供 29 亿美元来开发 SpaceX 星际飞船，NASA 将该决定归因于其月球着陆器计划缺乏资金。

针对这一结果，蓝色起源创始人杰夫・贝索斯在推特表示：“这不是我们想要的决定，但我们尊重法院的判决，并祝愿 NASA 和 SpaceX 在合同上取得圆满成功。”

而另一边的 SpaceX 创始人埃隆・马斯克则在推特发了一个特警判官的表情包炫耀：“你被审判了”。