打击透视外挂，《和平精英》将推出游戏底层防透视机制，上线战斗信息迷雾系统

IT之家 11 月 5 日消息，在新版本发布前，《和平精英》官方昨日爆料了全新的安全更新内容，将推出游戏底层防透视机制，上线战斗信息迷雾系统。

IT之家了解到，《和平精英》官方表示，除封号打击外，在过去的两年中，其一直在研究从游戏底层机制解决安全问题的方案。

此前，为了解决观战透视作弊的问题，《和平精英》上线了观战端对手可见判断机制：通过服务端判断观战端与对手之间的可见性，根本性的解决了观战透视作弊问题。

基于根治观战透视作弊问题的方案经验，《和平精英》开始尝试该方案在战斗端应用，由游戏服务器实时判断对手是否可见。

为此，《和平精英》将观战端对手可见判断机制进行改造升级，正式推出战斗信息迷雾系统。升级后的防透视系统通过对全地图的建筑、地形进行扫描计算，使用专属的判断机制来分辨对手是否处于不可见状态，服务器只会将可见的对手信息发送到玩家本地客户端，透视外挂无法篡改服务器数据。

《和平精英》官方表示，经过半年的灰度测试验证，当前从部分模式、地图验证的结果来看，取得了很不错的效果。透视外挂目前只能读取到视野外对手的延迟位置信息，有效地降低透视外挂的使用率和作弊收益。

据介绍，因为该系统涉及到游戏底层机制调整，为了保障玩家们的游戏体验，《和平精英》将会分为城区测试与野外测试两个阶段逐步上线该系统。

城区测试阶段：本次更新后，《和平精英》会在更多的模式、地图的城区开启战斗信息迷雾系统，届时城区玩家与对手之间的可见性判断将由游戏服务器接管。

野外测试阶段：待城区全部开启后，《和平精英》将会在后续的版本中开启野外地区的战斗信息迷雾系统。