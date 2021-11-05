日本软银开始提供该国首个 5G SA 商用网络

IT之家 11 月 5 日消息，根据IT之家网友 @mahonato 投稿，日本软银公司于 10 月 19 日宣布，开始在日本提供首个 5G SA 独立组网商用服务。软银旗下的 SoftBank Air 服务、Air Terminal 5 基站同时支持这种网络。软银因此成为日本首个提供 5G SA 网络的运营商。

官方表示，目前 5G SA 服务仅覆盖日本的部分地区，详情请访问官网。软银的 SoftBank Air 是一种家庭互联网接入服务，可以利用 5G 蜂窝移动网络，为家庭提供 WiFi 或者有线网络接入服务，无需布线。官方表示，5G SA 网络相比 NSA 方式，可以提供更低延迟、更快速的网络连接，同时支持的设备数更多。

根据软银示意图，5G NSA 网络需要利用传统的 4G 基站以及核心交换机，链路复杂。而 5G SA 采用专用核心网设备以及基站，数据链路简洁，拥有超低延迟。5G SA 网络最重要的特性是提供网络切片和私有 5G 网络功能，可以大幅提高使用体验。

IT之家后了解到，软银表示将利用 Air Terminal 5 基站逐步提供更多样的附加服务，从而为企业客户、自动驾驶、医疗保健等行业和基础设施，提供超高速、低延迟的 5G SA 接入服务。通过这一举措，软银将能够为社会和许多行业做出贡献。