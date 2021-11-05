微星推出 Modern 系列一体机、多彩显示器：支持英特尔 12 代酷睿 CPU

IT之家 11 月 5 日消息，微星今日推出一系列 PC、显示器新产品。根据外媒 techpowerup 报道，微星 Modern AM242/AM272 系列一体机将搭载英特尔 12 代酷睿 CPU。此外，Modern MD241 系列显示器将采用多彩外壳，支持商用/民用，造型大胆。

微星 Modern AM242/AM272 系列一体机采用三边窄边框设计，顶部自带摄像头模组以及麦克风。这款产品外形简洁，与办公室或者家中的书房风格相匹配。产品均搭载最新的 12 代酷睿处理器，预装 Windows 11 系统，背部提供多种接口。一体机配备的屏幕拥有微星防闪烁技术，可以消除频闪并过滤蓝光。

该系列一体机正面、背面均有着微星全新条形 Logo，配备的麦克风支持降噪技术，结合微星独家的 MSI Sound Tune 软件，可以提供优质的视频会议语音质量。

微星 Modern MD241 系列显示器为 23.8 英寸，提供 7 种配色可选。这款产品同样采用三边窄边框设计，获得了 2021 年红点设计大奖。官方表示，产品开发的理念是不同颜色的显示器代表着每天心情的变化，放置在办公场所可以作为一件装饰品，带来活泼的气氛。

IT之家了解到，这款显示器的支架支持高度、俯仰、Z 轴旋转等多种功能，还支持将显示器选装 90 度纵置。显示器采用 IPS 面板，分辨率 1080P，75Hz 刷新率，亮度 250nit，覆盖 110% sRGB 色域。产品还支持防蓝光、防频闪技术，支持 Type-C 一线连。

微星 Modern MD241P 显示器售价 169.99 美元（约 1087.94 元人民币），彩色版本售价未知。