微星推出搭载 12 代酷睿的 PRO DP21/DP130 商用主机、Summit MS321 显示器

IT之家 11 月 5 日消息，据外媒 techpowerup 消息，微星今日正式推出了 PRO DP21/DP130 系列商用主机。两款产品采用紧凑的小机箱设计，容积分别为 2.3 升和 13 升。主机均搭载英特尔 12 代酷睿处理器，最高可选配 64GB 双通道内存。

微星 PRO DP21/DP130 主机均配备 TPM 2.0 芯片，预装 Windows 11 操作系统。其中体积较大的 DP130 还可选配英伟达独显，可以满足一定的游戏用途，同样适合家用。

从图中可以看出，两款主机正面配备大量接口，包含 3.5mm 音频输入/输出口，以及四个 USB-A 型接口。

官方表示，主机均内置独家的 MSI Center 软件，可以根据需要定制软件功能，提高工作效率。其中 Smart Priority 允许用户为工作项目合理安排硬件资源， Smart Image Finder 可以帮助用户快速查找特定照片.

据IT之家了解，微星同时推出了 Summit MS321 系列专业显示器。该产品配备遮光罩，具有 4K 分辨率。显示器色彩覆盖 136% sRGB 色域，95% DCI-P3 色域，出厂时提供校色，使得色准 ΔE ≤ 2。显示器还提供 USB 3.1 Gen1 集线器，提供高速读卡器。

功能方面，显示器具有微星 MSI P.I. 真彩技术、KVM 功能，可以智能调节亮度和色温，还支持对画面进行主动降噪。目前这款显示器的售价和发售日期未知。