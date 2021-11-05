绿联发布其首款降噪 TWS 耳机 HiTune X6：DLC 动圈单元，339 元

IT之家 11 月 5 日消息，今日配件厂商绿联发布了其首款降噪 TWS 真无线蓝牙耳机，型号为 HiTune X6。该产品采用入耳式设计，外形为两个卵圆形组合在一起。耳机支持 ANC 主动降噪，兼容蓝牙 5.1 编码，支持 AAC、SBC 协议，目前已经开启预售，首发价格 339 元。

这款耳机外表为蓝灰色，前后具备双降噪麦克风，还有一个通话麦克风，降噪深度 35dB。耳机搭载 10mm DLC 类钻石振膜动圈单元，提供 HiFi 几倍的高音质。

官方表示，HiTune X6 耳机参考头部、耳廓等因素对声音的影响，对声学参数进行精细调校和音质补偿，使得耳机达到高保真音质。

绿联 HiTune X6 耳机还支持游戏模式，延迟低至 50ms，有助于听声辩位，保证音画同步。耳机支持蓝牙 5.1，双耳可独立传输信号，并且支持单耳独自使用。

IT之家了解到，该产品单次续航 6 小时，配合充电盒续航时间可达 26 小时。耳机充满电需要 1.5 小时。

其它方面，绿联 HiTune X6 耳机支持 IPX5 级别防水，配备三种尺寸的耳塞套。耳机零售价 349 元，预售期间到手价 339 元。产品将于 11 月 11 日 00:30 正式开售。