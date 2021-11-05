特斯拉订单疑云：马斯克称双方并未签署合同，赫兹称交付已经开始

北京时间 11 月 5 日消息，上月底，美国租车巨头赫兹宣布订购 10 万辆特斯拉汽车，推动特斯拉市值一举突破了 1 万亿美元大关。然而，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 不但没有感到欢欣鼓舞，还亲自出面打脸称，双方并未签署合同。这背后到底出了什么问题？

▲ 租车巨头赫兹订购 10 万辆特斯拉汽车

赫兹在 10 月 25 日宣布，已下单订购 10 万辆特斯拉汽车，明年年底前交付。这份新闻稿中没有包含特斯拉的任何声明，遭到了马斯克的吐槽。

真正分歧：交付时间

“如果说这 (股价大涨) 受到了赫兹交易的提振，我想强调的是，双方尚未签署任何合同。赫兹交易对我们的经济影响为零。”马斯克周一在 Twitter 上称。

但是，赫兹毫不示弱，表示特斯拉已经开始向其租赁车队交付汽车。“正如我们上周宣布的那样，赫兹已经订购了首批 10 万辆特斯拉汽车，并且在公司全球运营范围内投资新的电动汽车充电基础设施。特斯拉汽车的交付已经开始。”赫兹周二称，并表示其客户可以选择租赁特斯拉 Model 3。

▲ 马斯克称双方未签合同

知情人士称，一些特斯拉管理人员对于赫兹宣布的订单交付速度感到惊讶，他们一直预期每年向赫兹交付大约 1 万辆汽车。另外一份知情人士称，赫兹的新闻稿已经给特斯拉代表看过。华尔街分析师预计，特斯拉今年可以在全球交付近 90 万辆汽车。

目前，两家公司正在磋商这 10 万辆大宗订单的交付速度，双方正在敲定一桩交易的细节，明确指出交付时间。特斯拉预期仍会按照建议零售价向赫兹供应这 10 万辆汽车，但是关键问题在于交付时间。

合同签了吗？

此次争执的一个关键点在于，马斯克称双方并未签署合同。尽管赫兹称交付已经开始，但没有回应双方是否已经签署了合同。

根据分析师和业内高管的介绍，在最初的订单下达后，汽车制造商和租车公司通常会继续协商租赁车队的购买事宜。一旦租车公司的订单被锁定在汽车制造商的生产计划中，双方一般就会签订合同。鉴于特斯拉仍在和赫兹磋商交付时间，马斯克的话应该也没错。

赫兹还在上周的声明中警告称，首批特斯拉汽车订单可能会受到超出赫兹控制力的因素影响，例如半导体芯片短缺和其他限制因素。

▲ 马斯克

知情人士称，就在赫兹在今年 6 月退出破产保护不久后，赫兹新所有者的代表就与特斯拉展开了磋商，希望达成一笔交易。双方在特斯拉汽车的交付量问题上争论了几个月时间。赫兹还在考虑从其他汽车制造商那里购买电动汽车。

这笔大宗订单提振了特斯拉和赫兹的股价，投资者看好赫兹能够把更多特斯拉汽车带上道路。赫兹还找来橄榄球明星汤姆・布雷迪 (Tom Brady) 来宣传这笔交易。随着股价的上涨，特斯拉市值超过了 1 万亿美元大关，马斯克的财富也突破了 3000 亿美元。赫兹在周三称，其投资者已经申请出售部分股票。

赫兹并未在上周的新闻稿中披露交易的财务条款，但是按照 Model 3 的建议零售价计算，赫兹要为这笔订单支付逾 40 亿美元。

马斯克为何淡化赫兹订单？

知情人士称，马斯克并未深入参与特斯拉与赫兹的谈判。但是从他的言辞来看，马斯克希望表明的是，特斯拉汽车的需求一直很旺盛，赫兹的订单没什么大不了的。

“特斯拉汽车的需求远超产量，因此我们将只会按照零售价把车卖给赫兹，所获得的利润率和卖给消费者的一样。赫兹交易对我们的经济影响为零。”马斯克称。

知情人士称，在赫兹宣布订购交易后，特斯拉公司的一些人担心，这笔交易会发出一种信号，让人相信特斯拉会增加制造能力或者把一大部分年产能专门提供给赫兹。

▲ Model 3

目前，订购特斯拉汽车的顾客正面临漫长的等待。截至周三，特斯拉预计入门级 Model 3 新订单在美国的交付时间要等到明年 6 月。

近几年，马斯克在社交媒体上的行为已经受到审视。2018 年，美国证券交易委员会 (SEC) 的调查认定，马斯克的“资金已到位”的私有化推文误导了投资者。特斯拉和马斯克分别支付了 2000 万美元罚款以和解 SEC 的指控。马斯克还同意让特斯拉律师监督他所发布的推文内容。