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韩国应用商店新规争议未减，苹果韩国总经理离职赴美

2021/11/5 7:58:57 来源：新浪科技 作者：- 责编：长河
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北京时间 11 月 5 日早间消息，韩国监管部门近期针对移动端应用商店制定了新的监管规则，引发了苹果和谷歌等公司的争议，在这种争议中，果在韩国的最高管理者即将离开韩国

周四有媒体报道称，负责苹果在韩国市场销售的布兰顿・刘（Brandon Yoon）已经递交辞呈，即将离开韩国，前往美国工作。他于 2018 年加入苹果，担任苹果韩国的总经理和销售负责人，在三星的本土市场与之展开竞争。

此外，在韩国对应用商店新监管政策的法律讨论中，布兰顿・刘还作为苹果的代表参与其中。8 月份，韩国投票规定，应用市场的运营方应当放开应用内的第三方支付按钮

然而，苹果不允许通过第三方支付去购买应用或进行应用内购。苹果表示，其他支付方式会导致用户面临更严重的资金安全风险。

布兰顿・刘曾就这个问题代表苹果向韩国政府提供证词。不过消息人士表示，他从苹果离开与韩国的应用商店新规没有任何关系

10 月份，苹果对韩国监管规则的调整做出回应，称该公司的政策已经符合新规定，不需要做出任何改变。

谷歌本周四更新了谷歌 Play 应用商店的政策，允许在应用内使用第三方支付按钮。不过与苹果的立场类似，谷歌表示，其他支付方式可能无法与第一方平台提供“相同的安全保障和支付选择”。

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关键词：苹果

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