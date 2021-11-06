“太空圈地”，波音、Astra、亚马逊等多家公司总共申请发射近 3.8 万颗卫星

11 月 6 日消息，美国当地时间周四，多家太空公司向美国联邦通信委员会 (FCC) 提交了新建或扩建太空宽带互联网的申请，要求监管机构批准总共发射近 3.8 万颗卫星。

亚马逊、Astra、波音、Inmarsat、Intelsat、Hughes Network、OneWeb、SpinLaunch 以及 Telesat 等公司，都要求 FCC 批准使用所谓的 V 频段频谱。这些公司希望使用这些频段从太空提供全球宽带服务。

FCC 最新一轮使用 V 频段提案的最后期限是周四午夜，这促使多家公司紧急提交申请。专注于卫星通信领域的研究和投资公司 Quilty Analytics 创始人克里斯・奎尔蒂 (Chris Quilty) 说：“这就像是在圈地。”

奎尔蒂解释称：“建设近地轨道宽带系统最困难的方面就是获取频谱，而不是制造和发射卫星。每家在这个领域有未来规划的公司，都试图圈占这些目前的无主之地。”

值得注意的是，周四提交申请的公司有不同的背景和现有计划。

亚马逊正在努力构建由 3236 颗卫星组成的初始太空互联网，名为“柯伊伯计划”(Project Kuiper)。Astra 是火箭制造商，此前曾宣布计划开始建造卫星。波音本周早些时候获得了 FCC 批准，可以使用 147 颗卫星构建太空互联网。

英国拥有的 OneWeb 最初计划在轨道上部署 648 颗卫星，目前已经完成了大约一半的部署工作。加拿大运营商 Telesat 正计划构建名为 LightSpeed 的卫星互联网，它由 298 颗卫星组成。SpinLaunch 专注于建造替代发射系统，而 Inmarsat、Intelsat 和 Hughes Network 拥有现成的卫星通信网络。

各家公司周四提交文件申请发射的卫星数量：亚马逊为 7774 颗、Astra 为 13620 颗、波音 5789 颗、Inmarsat 为 198 颗、Intelsat 为 216 颗、Hughes Network 为 1440 颗、OneWeb 为 6372 颗、SpinLaunch 为 1190 颗、Telesat 为 1373 颗。

埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 已经部署了 1740 颗星链宽带卫星，但并不在最近一批申请者之列。FCC 此前授权 SpaceX 发射约 7500 颗 V 频段星链卫星，该公司正申请发射其“Gen2”系统中近 3 万颗卫星的计划。

为何公司扎堆儿提交申请？

目前尚不清楚 FCC 如何应对蜂拥而至的申请，以及哪些申请获得了发射授权。专门为电信和卫星行业公司估值提供咨询服务的 Summit Ridge Group 总裁阿蒙德・穆西 (Armand Musey) 说，这些公司有同样的动机。

穆西表示：“每个人都想在这个领域押下赌注，一种方法就是申请构建卫星互联网，然后沿着这条路走下去，他们会想出到底想要如何部署它的方法，或者他们可能对最初的申请做出些修改。但如果你不在申请方面有所动作，就相当于放弃了参与太空盛宴的资格。”

此外，穆西还称，FCC 在这方面的历史作用是分析申请者是否正确提交了文件，而不是“根据评估商业计划做出判断”。

低地轨道卫星数量的潜在跃升带来的一个主要问题是增加碰撞风险，并产生新的太空碎片。这些公司的提议包括操纵系统和利用大气层烧毁报废的卫星，以此作为对抗这些风险的方式。他们还建议在更广泛的海拔范围部署卫星，从离地球 600 公里到 1 万公里或更高的地方。

穆西说：“太空碎片是该行业需要面对的、日益重要的问题之一。如果地球上空有太多的卫星，它们开始相互碰撞，很可能会产生连锁反应。人们担心这些卫星带来的生存威胁，但除了个别政府之外，并没有权威机构来监督和确保卫星以负责任的方式发射。”

V 频段挑战

卫星通信系统传统上侧重于较低频率的频谱，如 C 频段，但已越来越多地向较高频段发展。不过，利用诸如 Ka 频段、Ku 频段以及现在的 V 频段更为困难。穆西表示：“这些频段很难使用，但可以获得更多带宽和吞吐量，使用 V 频段的技术正变得越来越可行。”

不过穆西承认，商业模式“仍不确定”，市场焦点、潜在的宽带速度以及更多的细节反映在“各种各样不同太空互联网提案中”。就目前而言，V 频段“本质上是一种资产，你可以通过交易来获得业务”。

奎尔蒂说，利用 V 频段涉及到“物理学的底线问题”。他称：“你使用的频段越高，就越容易受到天气和其他降低信号强度问题的影响。”

这意味着，公司需要更好的天线、更强大的卫星和改进的处理算法，以为消费者提供 V 频段服务。然而，公司已经逐渐克服了技术障碍，这增加了 V 频段的潜在使用。

穆西说：“随着时间的推移，无线通信的整个历史，无论是卫星还是地面，都是向更高频段缓慢迁移的过程。问题是：你什么时候能把价格降到商业上可行的水平？”

奎尔蒂也强调，缺乏强大的供应链是希望建造 V 频段卫星和地面系统的公司面临的另一个挑战。他说：“这个过程成本高昂，现在还处于早期阶段，而且供应来源有限。我认为，试图自己制造这些部件的公司将遇到重大的工程挑战。”