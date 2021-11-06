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“太空圈地”，波音、Astra、亚马逊等多家公司总共申请发射近 3.8 万颗卫星

2021/11/6 8:31:54 来源：网易科技 作者：小小 责编：江离
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11 月 6 日消息，美国当地时间周四，多家太空公司向美国联邦通信委员会 (FCC) 提交了新建或扩建太空宽带互联网的申请要求监管机构批准总共发射近 3.8 万颗卫星

亚马逊、Astra、波音、Inmarsat、Intelsat、Hughes Network、OneWeb、SpinLaunch 以及 Telesat 等公司，都要求 FCC 批准使用所谓的 V 频段频谱。这些公司希望使用这些频段从太空提供全球宽带服务

FCC 最新一轮使用 V 频段提案的最后期限是周四午夜，这促使多家公司紧急提交申请。专注于卫星通信领域的研究和投资公司 Quilty Analytics 创始人克里斯・奎尔蒂 (Chris Quilty) 说：“这就像是在圈地。”

奎尔蒂解释称：“建设近地轨道宽带系统最困难的方面就是获取频谱，而不是制造和发射卫星。每家在这个领域有未来规划的公司，都试图圈占这些目前的无主之地。”

值得注意的是，周四提交申请的公司有不同的背景和现有计划。

亚马逊正在努力构建由 3236 颗卫星组成的初始太空互联网，名为“柯伊伯计划”(Project Kuiper)。Astra 是火箭制造商，此前曾宣布计划开始建造卫星。波音本周早些时候获得了 FCC 批准，可以使用 147 颗卫星构建太空互联网。

英国拥有的 OneWeb 最初计划在轨道上部署 648 颗卫星，目前已经完成了大约一半的部署工作。加拿大运营商 Telesat 正计划构建名为 LightSpeed 的卫星互联网，它由 298 颗卫星组成。SpinLaunch 专注于建造替代发射系统，而 Inmarsat、Intelsat 和 Hughes Network 拥有现成的卫星通信网络。

各家公司周四提交文件申请发射的卫星数量：亚马逊为 7774 颗、Astra 为 13620 颗、波音 5789 颗、Inmarsat 为 198 颗、Intelsat 为 216 颗、Hughes Network 为 1440 颗、OneWeb 为 6372 颗、SpinLaunch 为 1190 颗、Telesat 为 1373 颗。

埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 已经部署了 1740 颗星链宽带卫星，但并不在最近一批申请者之列。FCC 此前授权 SpaceX 发射约 7500 颗 V 频段星链卫星，该公司正申请发射其“Gen2”系统中近 3 万颗卫星的计划。

为何公司扎堆儿提交申请？

目前尚不清楚 FCC 如何应对蜂拥而至的申请，以及哪些申请获得了发射授权。专门为电信和卫星行业公司估值提供咨询服务的 Summit Ridge Group 总裁阿蒙德・穆西 (Armand Musey) 说，这些公司有同样的动机。

穆西表示：“每个人都想在这个领域押下赌注，一种方法就是申请构建卫星互联网，然后沿着这条路走下去，他们会想出到底想要如何部署它的方法，或者他们可能对最初的申请做出些修改。但如果你不在申请方面有所动作，就相当于放弃了参与太空盛宴的资格。”

此外，穆西还称，FCC 在这方面的历史作用是分析申请者是否正确提交了文件，而不是“根据评估商业计划做出判断”。

低地轨道卫星数量的潜在跃升带来的一个主要问题是增加碰撞风险，并产生新的太空碎片。这些公司的提议包括操纵系统和利用大气层烧毁报废的卫星，以此作为对抗这些风险的方式。他们还建议在更广泛的海拔范围部署卫星，从离地球 600 公里到 1 万公里或更高的地方。

穆西说：“太空碎片是该行业需要面对的、日益重要的问题之一。如果地球上空有太多的卫星，它们开始相互碰撞，很可能会产生连锁反应。人们担心这些卫星带来的生存威胁，但除了个别政府之外，并没有权威机构来监督和确保卫星以负责任的方式发射。”

V 频段挑战

卫星通信系统传统上侧重于较低频率的频谱，如 C 频段，但已越来越多地向较高频段发展。不过，利用诸如 Ka 频段、Ku 频段以及现在的 V 频段更为困难。穆西表示：“这些频段很难使用，但可以获得更多带宽和吞吐量，使用 V 频段的技术正变得越来越可行。”

不过穆西承认，商业模式“仍不确定”，市场焦点、潜在的宽带速度以及更多的细节反映在“各种各样不同太空互联网提案中”。就目前而言，V 频段“本质上是一种资产，你可以通过交易来获得业务”。

奎尔蒂说，利用 V 频段涉及到“物理学的底线问题”。他称：“你使用的频段越高，就越容易受到天气和其他降低信号强度问题的影响。”

这意味着，公司需要更好的天线、更强大的卫星和改进的处理算法，以为消费者提供 V 频段服务。然而，公司已经逐渐克服了技术障碍，这增加了 V 频段的潜在使用。

穆西说：“随着时间的推移，无线通信的整个历史，无论是卫星还是地面，都是向更高频段缓慢迁移的过程。问题是：你什么时候能把价格降到商业上可行的水平？”

奎尔蒂也强调，缺乏强大的供应链是希望建造 V 频段卫星和地面系统的公司面临的另一个挑战。他说：“这个过程成本高昂，现在还处于早期阶段，而且供应来源有限。我认为，试图自己制造这些部件的公司将遇到重大的工程挑战。”

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关键词：卫星太空太空互联网

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