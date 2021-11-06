《战神 4》PC 版确认支持 4K 超宽屏、DLSS 和 FSR 技术等

IT之家 11 月 6 日消息，据 wccftech 报道，《战神 4》PC 版目前已经支持英伟达的 DLSS 和 Reflex 技术，AMD 官网显示，该游戏还将支持 AMD 的 FSR 技术。

在 AMD 官网的“即将到来的 AMD FSR 游戏阵容”页面中，可以看到《战神 4》的 Logo，还有《使命召唤 18：先锋》、《农场模拟 22》、《魔咒之地》、《无人深空》、《魔兽世界》等游戏。

此外，《战神 4》PC 版还支持 4K 分辨率和超宽屏，有改进后的反射和高分辨率阴影，但这些功能需要性能强大的 GPU，比如 RTX 30 系列或 AMD RX6000 系列等。需要注意的是，DLSS 技术是 GeForce RTX 显卡独占功能，而 AMD 的 FSR 技术也可以被英伟达 GTX 显卡用户使用。

IT之家了解到，《战神 4》原版此前为 PS 独占，由索尼第一方工作室开发，是一款神话背景的第三人称动作角色扮演游戏，获得了当年或次年的 TGA、IGN、D.I.C.E、GDC 年度最佳游戏。

《战神 4》PC 版目前已经在 Steam 等商城上架，售价 279 元，将于 2022 年 1 月 15 日发售。