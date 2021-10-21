索尼 PS 独占大作《战神 4》上架 Steam：2022 年 1 月 15 日发售，售价 279 元

IT之家 10 月 21 日消息，据IT之家网友 @羲剑殇 提供的线索，索尼 PS4/PS5 独占的看家大作《战神 4》上架 Steam 商城，将于 2022 年 1 月 15 日发售，售价 279 元。

《战神 4》（也叫新《战神》）最早于 2018 年在 PS4 平台独占发售，由索尼旗下圣莫尼卡工作室制作，是一款神话背景的第三人称动作角色扮演游戏，获得了当年或次年的 TGA、IGN、D.I.C.E、GDC 年度最佳游戏。

IT之家了解到，《战神 4》将为 PC 平台带来一些适配：

高保真画面：

PC 画质大幅提升。在支持相关功能的设备上可尊享真 4K 分辨率与无锁帧率带来的巅峰表现。通过丰富的画面预设和选项进行设置，包括更高分辨率的阴影、改进的屏幕空间反射，新增的 GTAO 与 SSDO 及其他设置。

支持 英伟达 DLSS 与 Reflex：

质量与性能相匹配。利用英伟达深度学习超级采样 (DLSS) 的 AI 功能提高帧率，通过特定英伟达 GPU 呈现精美清晰的画面。NVIDIA Reflex 低延迟技术，让您可更快地做出反应，完成更加困难的连招，通过 GeForce GPU 尽享酣畅淋漓的游戏体验。

自定义操作方式：

随心畅玩。本游戏支持 DUALSHOCK 4 与 DUALSENSE 无线控制器以及其他各类控制器，玩家可以完全自定义鼠标与键盘设置，微调每个动作，玩出个人特色。

超宽幅画面支持：

前所未有的沉浸式体验。北欧之旅中，夺人心魂的峡谷风光在全景宽屏中徐徐展开。《战神 4》支持 21:9 超宽屏幕，进一步增强原高清画质，带来影院级视觉体验。

踏入北欧国度

奎托斯复仇奥林匹斯众神的往事已尘封多年，他现在以凡人的身份生活在北欧众神和怪物环伺的领土中。在这片极寒荒芜的土地上，唯有战斗方能生存…… 他如是教育其子。

再握机遇

奎托斯再为人父。他与儿子阿特柔斯流落在外，身处险地。他是儿子的良师，亦是护卫，阿特柔斯也立志要获得他的尊重。尽管奎托斯一直怒火中烧，却不得不学会处理情绪，控制怒气。

探访恐怖生物的暗黑本质世界

从奥林匹斯华丽的大理石雕与石柱，到北欧前维京时代的森林、山脉与洞穴，这是一片全新的大陆，拥有独特的生物、怪物与众神。

身临其境的狂野肉搏

本作采用过肩视角，带给玩家前所未有的临场体验。在《战神™》中，奎托斯将面对庞大威猛、凶狠狡诈的北欧生物，并与之战斗。全新主武器与新型技能与《战神》系列的精神内核一脉相承，但独特的战斗视角在系列中属首开先河。