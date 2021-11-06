用户头大：谷歌 Pixel 6 等手机会自动拨打电话

IT之家 11 月 6 日消息，上个月，谷歌正式发布了 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手机，新机具有令人耳目一新的设计、升级的相机硬件、谷歌自研的 Tensor SoC、最新版本的安卓系统等。然而，许多用户近期反映，在多个 Pixel 设备（包括 Pixel 6）上，他们的手机会无缘无故地给人拨打电话。

用户反映的主要问题是，有时他们的手机会自动亮起，开始呼叫联系人，这些联系人似乎是在手机联系人列表中随机选择的。用户反映该问题在不同的 Pixel 设备上都有发生，不止 Pixel 6，还包括 Pixel 3a 和 Pixel 4a。用户称这个问题让他很是焦虑，这会骚扰他的朋友，并且有可能产生高昂的话费。

IT之家了解到，一些用户检查了他们的手机助手 Assistant 的历史记录，发现 Assistant 被“告知”拨打电话，即使一些用户当时正在睡觉。因此，Reddit 上的一些用户似乎找到了一个修复方法，就是禁用“OK Google”唤醒词检测。还有用户称，自己禁用了锁屏 Assistant 后，就再也没有发生过类似问题。

目前还不清楚谷歌是否会很快推出该问题的修复方案。