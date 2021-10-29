部分谷歌 Pixel 6/Pro 出现屏幕问题：闪烁绿屏、多出一个挖孔

IT之家 10 月 29 日消息，目前首批谷歌 Pixel 6/Pro 已经陆续交到了消费者手中，但就和前几代 Pixel 会出现一些奇怪的问题一样，这一代也不例外。在拿到新手机后，就有用户反馈他们的手机屏幕出现了一些异常。

首先是 Reddit 用户 @HairyPorter23 发布了一段视频，视频显示在按下 Pixel 6 Pro 的电源键时，手机屏幕会出现横向的细纹，有时还会成片连接，使屏幕出现闪烁画面。

随后就有网友跟帖回复称他的 Pixel 6 在使用中也存在相同的屏幕闪烁问题，并考虑要将手机退回去。

该网友还表示自己的 Pixel 6 在显示黑色画面的时候会偏绿，这对谷歌 Pixel 6 系列使用的 OLED 屏幕而言算是一个常见问题，很多品牌使用 OLED 屏幕的手机都出现过该问题，包括谷歌之前在 Pixel 4 XL 和 5a 两款机型。

但在这些屏幕问题中最奇怪的问题当属屏幕前置挖孔摄像头位置附近出现了多余的挖孔。IT之家了解到，Twitter 用户 @MarkSchrammVR 在 Twiiter 也发布了一个视频，通过视频可以看到，在手机前置挖孔摄像头下方多出了一个挖孔。该用户表示这并不是屏幕的物理损坏，因为按压此位置不会出现变形和漏液情况，这似乎真的就是另一个挖孔，不过后续他表示经销商随后给他换了一个没有问题的机器。