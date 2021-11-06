英特尔拟收购威盛 x86 子公司部分开发部门，交易价格 1.25 亿美元

IT之家 11 月 6 日消息，威盛科技近期对外宣布将旗下 x86 处理器研发子公司 Centaur Technology 的一部分开发部门出售给英特尔，交易价格为 1.25 亿美元（约合人民币 7.99 亿元）。但威盛科技对此并未透露更多的细节，英特尔方面更是对此事完全没有提及。

威盛科技在与台湾证券交易所（TWSE）的声明中写道：“威盛科技旗下子公司 Centaur Technology 的部分员工将加入英特尔，而英特尔方面将向 Centaur Technology 支付 1.25 亿美元。交易是否成功取决于双方协议中的某些条件是否可以满足，且 1.25 亿美元将在交易完成后由英特尔全额支付。”

据 UDN 报道，威盛科技在中国台湾举行的新闻发布会上表示，此次交易不能被认为是完全出售 Centaur Technology 公司及其 x86 开发部门。实际上，威盛科技甚至没有说明此笔交易的实际情况以及具体交易时间。

IT之家了解到，这并不是英特尔第一次收购威盛科技的资产了。早在 2015 年，该公司就收购了威盛科技的 CDMA 专利，并在 2015 年 9 月 30 日完成了该笔交易。