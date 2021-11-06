《上古卷轴 5：天际周年纪念版》售价公布，完整版 49.99 美元

IT之家 11 月 6 日消息，当地时间 11 月 6 号凌晨，Bethesda（B 社）在其官方网站上发布了一篇关于《上古卷轴 5：天际周年纪念版》的博客文章，里面详细回答了玩家普遍关心的一些问题。

原文翻译梗概如下：

《上古卷轴 5：天际周年纪念版》是什么？

《上古卷轴 5：天际周年纪念版》包含了《上古卷轴 5：天际》特别版以及为周年纪念版所推出的 Creation Club 内容，包括额外任务、装备以及全新的游戏玩法。玩家可以自行选择从《上古卷轴 5：天际》特别版购买升级包升级到周年纪念版或者直接购买《上古卷轴 5：天际周年纪念版》。

购买《上古卷轴 5：天际周年纪念版》的特别版升级包以及完整版的价格为多少？

《上古卷轴 5：天际周年纪念版》完整版的售价为 49.99 美元（约合人民币 319 元），特别版升级包的售价为 19.99 美元（约合人民币 127 元）。

《上古卷轴 5：天际周年纪念版》后续会有实体版出售么？

会的，我们会推出 PlayStation 4 以及 Xbox One 平台的实体版《上古卷轴 5：天际周年纪念版》，但请注意，虽然实体版包含游戏光盘，但仍需要连接网络才能兑换和下载周年纪念版中所包含的 Creation Club 内容。

《上古卷轴 5：天际》后续是否会对次时代游戏主机做特别优化？

会的，如果玩家拥有 PlayStation 5 和 Xbox Series X/S 版的《上古卷轴 5：天际》特别版或周年纪念版游戏，你将免费获取该游戏的次世代平台优化升级，包含提供增强版的视觉效果以及更快的加载速度等新优化特性。

之前版本《上古卷轴 5：天际》里的成就以及奖杯能否可以在新版本里继承？

除了 PlayStation 4 版本升级至 PlayStation 5 版本的《上古卷轴 5：天际》无法继承以外，其余平台均可以继承玩家之前游玩版本的成就以及奖杯。

IT之家了解到，由 Bethesda（B 社）开发的经典游戏《上古卷轴 5：天际》即将迎来十周岁的生日，在 8 月 19 日官方表示，将于 11 月 11 日推出这款游戏的十周年纪念版。新游戏将在 PC、Xbox、PlayStation 平台同时推出。