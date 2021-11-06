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99 元探底：小米 65W 双口 GaN 充电套装狂促（上市价 149 元）

2021/11/6 14:17:59 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米 6 月上架了一款双口 GaN 65W 充电器，1A1C 配置，采用折叠式插脚，线充套装售价 149 元

京东 11 月 07 日 06:00 将直降至 129 元，叠加售价下方 99-30 元券，实付 99 元包邮：点此查看

结算时可叠加京东红包，再省一点：点此抽红包

配有一根 1.5m 长的双 Type-C 数据线，单 Type-C 接口输出时功率可达 65W，双口输出时可达 45W + 18W

京东小米 65W 氮化镓线充套装 Type-C/USB-A 双接口 7 日 6 点 99 元直达链接

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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