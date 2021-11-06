曝荣耀 60/Pro 系列手机将于年内发布

IT之家 11 月 6 日消息，今年，荣耀发布了荣耀 50 系列，包括荣耀 50、荣耀 50 Pro 和荣耀 50 SE 手机，而现在根据微博博主 @鹏鹏君驾到 消息，荣耀 60 系列预计将在年内发布。

▲ 荣耀 50 系列

该博主表示，荣耀自从华为独立以后，各个产品线正在加速恢复，而独立后的荣耀数字系列其实对标的是类似于华为 nova 系列的产品特性，面向时尚年轻人的潮酷定位。

而同样道理，对标 nova 定位的荣耀数字系列也会逐步调整到一年 2 代的更新频率上，按照这样速度规划的话，荣耀 60 系列很可能在年底之前就能够和大家见面。

荣耀 60 依然会在产品外观方面贴合年轻人的主流设计语言，同时在视频 Vlog 等方面提供有趣的玩法。

IT之家了解到，此前的荣耀 50 和 50 Pro 手机搭载骁龙 778G 处理器，采用 10 亿色超曲屏，内置 4000mAh 电池。其中，荣耀 50 支持 66W 快充，荣耀 50 Pro 支持 100W 超级快充。

此外，荣耀 50 与 50 Pro 手机均后置四摄像头，包括 1 亿像素主摄、800 万像素广角镜头、200 万的微距镜头和 200 万的景深镜头。