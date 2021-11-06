罕见的苹果 iPhone 4 原型手机曝光：后盖上印有“死星”Logo

IT之家 11 月 6 日消息，据 Apple Insider 报道，YouTube 上发布的一个新视频，让大家见到了一台罕见的“死星”（Death Star）iPhone 4 原型机，相比生产模型拥有一些差异。

YouTuber DongleBookPro 周五在一个片段中展示了这台 iPhone 的原型机。据说，该设备有一个“死星”Logo 标志，因为苹果公司在内部信息和硬件的泄漏方面存在特别的处理方式。

据悉，这个 Logo 标志可能会让人们相信该设备是迪士尼的促销产品，而不是真正的 iPhone 原型机。

（死星是《星球大战》中的超级武器，死星 Death Star 或者叫 DS-1 平台 DS-1 platform，是由银河帝国建造的卫星大小的战斗空间站，在其计划的早期阶段被简单称为“终极武器”。）

也有一些区别将“死星”iPhone 与真正的 iPhone 4 区分开来。该设备使用非 Retina 显示屏，缺乏任何可见的螺丝 —— 拆开该设备需要涉及到隐藏在 SIM 卡托盘中的螺丝。

此外，“死星”iPhone 设备的摄像头设置与客户使用的 iPhone 4 型号完全不同。就软件而言，该设备运行的是内部测试版本，可能是有史以来最早的 iOS 4 系统版本。

IT之家获悉，该设备还有一个独特的透明保护壳，有一个匹配的“死星”Logo 标志，但同样没有公开发布。

这并不是第一个落入公众手中的 iPhone 原型机。例如，2021 年早些时候，网上出现了早期版本的海水蓝配色的 iPhone 12 Pro 的图片。

下面是视频。