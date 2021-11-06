用“水滴”探测器保卫地球，NASA“行星防御”行动曝光

北京时间 11 月 6 日消息，据外媒报道，美国宇航局（NASA）眼下正在推动发射撞击小行星太空飞船计划的最终步骤。本次撞击行动将是 NASA“行星防御”任务的一次测试。

▲ NASA 拟发射太空飞船撞击小行星以测试防御地球的能力

为了验证能否保护地球免受潜在的空间物体撞击，NASA 将向太空发射一艘宇宙飞船，该飞船的任务是撞击一颗小行星以改变其飞行轨道。NASA 的“行星防御”任务之一被命名为双行星重新定向测试（DART），这项测试价值高达 3.3 亿美元。值得一提的是，科学家对待潜在危险小行星的一贯做法本质上是改变其飞行方向，这一次撞击测试需要向距离地球大约 680 万英里（1094 万公里）的地方发射一艘真正的太空飞船，而飞船最终将撞击一颗小行星。

准确监测到可能威胁地球的太空岩石对于保证地球的安全至关重要。NASA 行星防卫办公室的林德利・约翰森在本周四（当地时间 11 月 4 日）的一次简报会议上向记者表示：“我们不想让地球处于时刻可能被行星撞击的风险之中，因此我们必须开展相关的防撞击测试。”

为了提升改变行星飞行线路的效率，工程师们花费十多年时间研发能够迅速撞击小行星的太空飞船。

按照既定计划，这艘特殊的太空飞船将于当地时间 11 月 23 日在美国加州搭乘 SpaceX 公司的猎鹰九号火箭升空，其预计将在明年 9 月底之前与目标小行星“碰面”。

这艘太空飞船的飞行速度高达每小时 1.5 万英里（约合每小时 2.4 万公里）。根据计划，DART 飞船所撞击的是一颗 45 亿岁“高龄”的小行星 Dimorphos，其直径大约为 525 英尺（约合 160 米）。

DART 飞船在撞击时的重量达到 1210 磅（约 550 公斤），这次撞击不会摧毁 Dimorphos，其只会轻轻拱一下使得 Dimorphos 的飞行线路发生改变。

科学家们表示，Dimorphos 被撞击之后的运行影响以及即刻反应可以通过地球上的天文望远镜观测到。另外，DART 飞船在撞击之前会发射带摄像头的微型卫星，其也可以记录下撞击的整个过程。

经过撞击测试，科学家们将掌握更多行星飞行轨迹能否改变以及防止行星撞击所需准备时间的相关知识。

天文学家预计称，目前太空中存在大约 2.5 万颗足以使得地球部分板块遭遇毁灭打击的近地小行星。每两周时间内都有较小型的行星（直径大约为 1 米左右）冲击地球的大气层，而每一天，地球都会迎来成吨的太空灰尘和颗粒物。