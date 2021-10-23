美国重返月球的关键，NASA 明年 2 月首次试射“太空发射系统”

北京时间 10 月 23 日消息，美国宇航局 (NASA) 现在计划在 2022 年 2 月首次试射其下一代巨型运载火箭“太空发射系统”(SLS)。不过，要想让这个推迟已久的火箭最终实现处子航，NASA 还得确保之前的大量测试能够进展顺利。

图注：“太空发射系统”已组装完毕

就在 NASA 确认这一新目标日期的一天前，工程师们已经在 NASA 位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的庞大机库中把 SLS 完整组合在了一起。SLS 高 322 英尺 (约合 98 米)，比自由女神像还高。SLS 最上方是 NASA“猎户座”载人飞船，用于向深空运送人类。不过，SLS 明年的首飞将不会搭载人类，这次试飞将发送一个无人“猎户座”飞船，进行 4 周到 6 周的绕月飞行。

SLS 的首飞将被列为“阿耳忒弥斯 1 号”任务，是 NASA 阿耳忒弥斯登月计划的首次重大飞行任务。如果成功，SLS 和“猎户座”飞船的下一次任务将是“阿耳忒弥斯 2 号”，会搭载 NASA 宇航员进行类似轨迹的绕月飞行。NASA 阿耳忒弥斯登月计划的最终目标是将首位女性和首位有色人种送至月球表面。在 Trump 政府时期，副总裁彭斯要求 NASA 最快在 2024 年实现这一目标。

然而，鉴于这项任务的复杂性以及多次发射推迟，NASA 能否在 2024 年重返月球已受到质疑。NASA 原本计划在 2017 年首次试射 SLS，但是它的首飞因为不当管理和成本超支被不断推迟。另外，NASA 把月球着陆器合同独家授予了 SpaceX，让其开发“星际飞船”来把宇航员送至月球。但是，“星际飞船”的开发还有很长的路要走。而且，未能拿到着陆器合同的蓝色起源还对 NASA 发起了诉讼。这些事情都让 NASA 重返月球进程变得复杂化。