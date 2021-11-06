张国全回应小米手机投屏连接失败：小爱同学被唤醒，优先级最高，导致音频设备切换

IT之家 11 月 6 日消息，近期有用户反馈小米手机投屏连接失败的问题，小米手机系统软件部总监张国全今天在微博上回应称，用户提交的反馈日志非常准确，工程师马上就定位了问题, 确实是工程师的失误，对于边界条件考虑不周，投屏的时候，手机小爱同学被唤醒，因为小爱优先级最高，导致音频设备切换，进而投屏异常。

张国全还表示，用户初期抱怨投屏失败，其实开始有点无从下手，投屏失败的可能非常多, 比如 WiFi 环境复杂，比如投屏应用异常，比如投屏设备适配性等等。普通用户很难描述清楚当时发生了什么，因为用户反馈有日志，解决问题就非常快了。

小米内部将继续扩大测试力度，尽量早发现这些复杂边界问题；另一方面, 如果大家提交的用户反馈 log 描述清晰，也会非常解决问题。

此前张国全微博还表示，大家如果把建议和问题描述的更清晰一些，我们就能更准确的回复，如果方便在拨号盘输入 *#*# 123#*# * ，提交用户反馈后给我们一个编号，对解决问题帮助会非常大，另外大家尽量在小米社区反馈，方便操作。

IT之家获悉，小米手机大部分都具备投屏功能，可以将手机画面投射至电视等大屏设备上，在文档、游戏和相册中也可以使用投屏，MIUI 投屏支持小窗投屏、息屏投屏、隐私保护等特色功能。