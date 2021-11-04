卢伟冰澄清：小米目标是第一，就是超越其他所有手机品牌，包括苹果

IT之家 11 月 4 日消息，小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi 品牌总经理卢伟冰表示，昨天接受了采访，这两天陆续有报道出来，不完全反映他的一些观点，特再澄清一下。

卢伟冰称，小米 CEO 雷军提出小米手机销量 3 年（到 2024 年）全球第一的目标，中国市场作为小米的大本营，也一定是以 3 年第一的目标去规划；

卢伟冰表示，中国手机市场线下占比 70%，所以没有强大的线下布局是无法到达第一的，故小米新零售在 1 万家店的基础上，在未来 3 年目标 3 万家店的总目标，并且主要聚焦下沉市场（县镇）的扩展；

卢伟冰还表示，小米不会特意针对哪些友商的超越。既然小米目标是第一，就是超越其他所有的手机品牌，包括苹果。

Flag 既然立了，就要努力去实现，目标难才有挑战的价值和意义。因为任何值得挑战的目标都没有捷径，只有全力以赴！

据新浪科技采访报道，卢伟冰认为，小米做线下的目的是打破信息不对称，而友商是制造信息不对称，让用户以更贵的价格买同样的产品。小米与同行的区别就在于理念和价值观的不同。

另外，深圳的第 1 万家店是升级后的小米之家 4.0 版本，门店面积达到了 600 平方米，形象更加高端；同时也更加强调场景化的体验。

IT之家获悉，卢伟冰还透露，小米之家未来会开更多大店，也是为了卖车考虑。