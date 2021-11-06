搜狐视频开播《张朝阳的物理课》，网友直呼：这是老本行

IT之家 11 月 6 日消息，11 月 5 日 12 时，《张朝阳的物理课》在搜狐视频首播，搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳坐镇搜狐视频直播间，化身物理老师，讲解物理常识。作为麻省理工学院的物理学博士，张朝阳终于在直播中操起“老本行”。直播网友“奔走相告”，弹幕表示，“老板真才实学，这比我物理老师讲的都好。”该课程将于每周周五、周日 12 时进行直播。

第一堂物理课从“力”开始。张朝阳深入浅出地讲解了万有引力、库仑力等。他带着网友一步步推导公式，用日常语言引导网友思考，从高空坠落的物体为什么速度会越来越快？马斯克的飞船和我国神舟十二号的速度和运行状态是怎样的？一天能绕地球飞行几圈？他最后亲手计算出了马斯克的飞船和中国空间站每日绕地球飞过的圈数。

张朝阳表示，这是自己人生的第一堂物理课。“物理是算出来的，玄乎其玄的科幻概念和实证有区别。”关于开这门课的原因，他认为虽然物理并不轻松，但每个人不应该觉得自己可能学不会一件事而不去学，恰恰相反，聪明在于过程，看起来枯燥的物理知识如果经过分解后再理解，并不一定比生活中的事更困难。张朝阳鼓励网友应该打破思维的边界，科学学习，希望每个人都能对这个世界充满更多的好奇心与勇气。

直播过程中，张朝阳还利用搜狐视频已上线的“直播白板”功能，手绘物理公式同步至直播间。

IT之家获悉，在未来课程中，张朝阳还会科普朝霞晚霞的颜色、光速的问题、潮汐的秘密等日常现象中涉及到的物理知识，希望通过设置一个个话题，以深入浅出的讲解方式，利用物理学解释生活现象，达到专业人士认可，普通人能听懂的效果，借此激发科学学习的热潮。