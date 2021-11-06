IT之家 11 月 6 日消息，伯克希尔哈撒韦今日公布财报：现金储备 1492 亿美元，创纪录新高，净利润下滑 66%，伯克希尔哈撒韦第三季度营业收入 64.7 亿美元，同比增长 18%，去年同期 54.8 亿美元；净利润 103.4 亿美元，同比下降 66%。

伯克希尔哈撒韦第三季度投资和衍生品收入 38.8 亿美元，去年同期 247.4 亿美元。

第三季度铁路、公用事业和能源业务营业利润 30.3 亿美元，同比增长 11%；保险承保运营损失 7.84 亿美元，去年同期损失 2.13 亿美元；第三季度保险业流动资金达到 1450 亿美元，同比增长 7.4%。

伯克希尔哈撒韦现金储备达到 1492 亿美元，创纪录新高。

伯克希尔哈撒韦第三季度使用约 76 亿美元资金用于回购股票。

伯克希尔哈撒韦三季度末持有苹果 (151.28, 0.54, 0.36%) 公司股票价值 1284 亿美元，上季度末为 1243 亿美元。

伯克希尔的营业收益分析如下（金额以百万美元计）：

据悉，伯克希尔使用了大约 76 亿美元用于在第三季度回购股票，前九个月的总回购额达到约 202 亿美元。

2021 年 9 月 30 日，流通在外的 A 类同等股份为 1,493,097 股。截至 2021 年 9 月 30 日，保险浮动（我们根据保险合同承担的净负债）约为 1450 亿美元，自 2020 年底以来增加了 70 亿美元。