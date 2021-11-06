Hyper 发布最新 Hub 配件，苹果 M1 MacBook 可通过一个端口连接两个 4K 显示器

IT之家 11 月 6 日消息，据 MacRumors 报道，配件商 Hyper 近期推出了两个新的 HyperDrive Hub，允许 M1 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 以即插即用的方式通过 HDMI 连接到两个 4K 显示器，而不需要额外驱动程序。

该 Hub 集线器有一个 3 合 1 版本，有两个 HDMI 端口和一个 USB-C Power Delivery 端口，可实现高达 100W 的直通充电。IT之家获悉，还有一个 10 合 1 版本的 Hub 集线器，提供同样的端口，并增加了另一个 USB-C 端口、两个 USB-A 端口、一个千兆以太网端口、microSD 和 SD 卡插槽，以及一个 3.5mm 耳机插孔。

Hyper 表示，这两个 Hub 集线器通过单一的 USB-C 连接向 M1 MacBook 型号提供双 4K HDMI 视频输出，使用了 DisplayPort Alt Mode 和 SiliconMotion InstantView 即插即用视频技术的组合。将 Hub 集线器连接到 Mac 后，用户必须打开桌面上出现的 HyperDisplay 应用程序。

需要注意的是，在这两个 Hub 集线器上，一个 HDMI 端口支持 60Hz，另一个限制在 30Hz，这对一些用户来说可能是个问题。

三合一 Hub 集线器在美国的售价为 129.99 美元（约 831.94 元人民币），而十合一 Hub 集线器的售价为 199.99 美元（约 1279.94 元人民币），可在 Hyper 的网站上购买。