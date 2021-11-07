微软 Office 14630.20000 预览版发布：PowerPoint 顶部又加一栏，推出辅助功能区

IT之家 11 月 7 日消息，微软已为在 Office Insider 计划的 Beta 频道 Windows 用户发布了 Build 14630.20000 预览版更新。新版本在 PowerPoint 中添加了一个新的辅助功能区，让 PPT 可供残障人士使用。

IT之家获悉，该更新还包括大量错误修复，以下为完整更新日志：

辅助功能区： 辅助功能让残障人士可以更好地访问 PPT。PowerPoint 中的全新辅助功能区可以帮助用户将所需的所有工具集中在一处，要打开“辅助功能”功能区，请点击“审阅”选项卡中的“检查辅助功能”。

修复了以下问题：关闭自动保存的另存为操作将更改保存到原始云文件，而不是创建新版本。

修复了点击和拖动以选择一系列单元格时的视觉故障。

修复了切换工作表可能导致工作表标签无法正确显示的问题。

修复了在某些情况下无法在实时预览中看到 Excel 单元格中的文本的问题。

修复了动态数组的自定义名称无法使用的问题。

修复了在将 Excel、Word 或 PowerPoint 嵌入对象添加到 Excel 文件时，如果源文件来自 OneDrive 位置且文件名包含 HTML 编码字符，则应用程序的原始图标无法正确显示的问题。

修复了当存在来自不同域的两个 LDAP 地址簿时生成的 LDAP 地址簿搜索错误。

修复了将 Outlook 消息保存到 SharePoint 文档库时会由于网络连接测试而产生错误的问题。

修复了在执行完全同步时遇到的日历问题。

修复了一个问题，即撰写混合语言方向（如英语和希伯来语）的评论会导致词序出现错误。

修复了 URL 的问题，如果链接的长度超过特定字符限制，则无法打开该链接。

修复了重新启动和打开以不同缩放级别保存的文档时缩放级别持续存在的问题。

修复了在选择页面宽度缩放的情况下关闭评论窗格时与页面宽度相关的问题。

修复了一个问题，即当光标移开时，锚点突出显示不会从现代评论中删除。