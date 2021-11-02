微软更新 Office.com 和 Office Windows 版：全新主页、我的内容、创建页面

IT之家 11 月 2 日消息，微软今天宣布对 Office.com 和 Windows 版 Office 应用进行更新，增加了新的主页、我的内容和创建页面，使用户更容易找到跨应用和存储位置的所有内容和文件，看到需要关注的内容，并获得工作所需的应用和模板。

IT之家获悉，主页将在顶部设有建议操作部分，突出需要注意的事项，如即将举行的会议或重要电子邮件。下面的快速访问部分将显示重要的 Office 文档。

下面是更新内容