微软更新 Office.com 和 Office Windows 版：全新主页、我的内容、创建页面

IT之家 11 月 2 日消息，微软今天宣布对 Office.com 和 Windows 版 Office 应用进行更新，增加了新的主页、我的内容和创建页面，使用户更容易找到跨应用和存储位置的所有内容和文件，看到需要关注的内容，并获得工作所需的应用和模板。
IT之家获悉，主页将在顶部设有建议操作部分，突出需要注意的事项，如即将举行的会议或重要电子邮件。下面的快速访问部分将显示重要的 Office 文档。
下面是更新内容
全新主页：推荐文件部分已经更新，包括内嵌的操作按钮，使人们能够立即完成任务，如回复评论或分享文件，而无需在应用程序之间跳转。快速访问部分增加了额外的过滤功能，以帮助用户找到最近打开、共享和喜爱的内容。用户还可以通过 Teams 分享或预约时间与同事在体验中审查内容，从而轻松地进行合作。
我的内容窗格：更新包括增强了按文件类型、活动和时间搜索和过滤内容的能力。用户还可以根据他们的工作对象或会议内容找到文件，如录音和附件文件。增加了无限滚动功能，因此用户在搜索结果中不会受到限制，即使是回溯到几年前。
创建窗格：更新展示了使用 Microsoft 365 中的几十个工具创建新内容的能力。很容易找到一项任务所需的应用程序，或从几个新的模板类别中选择一个模板来帮助开始。这些模板类别包括帮助用户创建品牌内容的公司模板。