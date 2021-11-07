小米 12/Pro 全球版现已获得 EEC 认证：骁龙 898 新旗舰即将到来

IT之家 11 月 7 日消息，高通官网上线了 2021 年度骁龙技术峰会的页面，官宣峰会将于 2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日举行。

从近日爆料来看，包括荣耀、小米、vivo、三星、摩托罗拉、OPPO、华为、中兴、华硕、黑鲨、联想、努比亚、realme、一加、夏普等厂商都有拿到首批的机会，甚至部分厂商还可以争一争首发。

根据此前信息，小米预计今年年末或 2022 年初举办发布会，推出小米 12 系列旗舰手机，并有望首发高通骁龙 898 SoC。

爆料显示，小米 12 系列将采用全新封装工艺，配备 LTPO 自适应刷新率屏幕，支持 1-120Hz 自适应刷新率调节，同时标配 120W 有线快充，采用双曲面居中单孔屏，还有屏下指纹等。

现有网友发现，小米 12 系列也即将在全球市场同步推出，小米 12 和 12 Pro 全球版本（2201122G & 2201123G）现已获得 EEC 认证，这表明小米 12 系列的全球发布会已迫在眉睫，甚至可以说远远早于去年的全球发布会时间。

除此之外，型号为 2201122G 的小米 12 此前也已经获得印度 BIS 认证，或将与 Redmi Note 11 Pro/Pro + 一同在印度发布。

IT之家曾报道，骁龙 898 芯片预计采用三星 4nm 工艺制程，拥有双 Part 3400 新架构，配备 Adreno 730 GPU。此外，骁龙 898 芯片共有八个核心，列表显示的基频为 1.79GHz，量产提频，在提升性能的同时，也会增加功耗。

目前来看，能够有机会首批发布甚至首发新一代骁龙旗舰平台的厂商包括三星、联想、摩托罗拉、小米、华为、vivo、OPPO 等，搭载骁龙 898 芯片的手机有望在年前推出。

微博博主 @数码闲聊站 此前曝光了一台搭载骁龙 898 芯片的工程机设备，显示搭载 SM8450 芯片，核心频率分别是 1 x 3.0GHz、3 x 2.50GHz、4 x 1.79GHz，GPU 为 Adreno 730。