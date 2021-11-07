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《GTA：三部曲 最终版》任天堂 Switch 版截图曝光，画面看起来很流畅

2021/11/7 18:32:46 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 7 日消息，由 Rockstar 开发的《GTA：三部曲 终极版》将于 2021 年 11 月 11 日正式发售，登陆 PS4/PS5/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One 和 PC 平台。

  • 数字版本：2021 年 11 月 11 日，适用于 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S、Nintendo Switch、PC（RSG Launcher）

  • 实体版本：2021 年 12 月 7 日，适用于 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S，Nintendo Switch

  • 手游发布日期：  2022 年

  • Xbox 游戏通行证：2021 年 11 月 11 日适用于 GTA San Andreas

  • Playstation Now：2021 年 12 月 7 日适用于 GTA III

IT之家了解到，R 星近日官方在平台商店、官网以及商城页面等平台放出了数张 PC/PS4/PS5/Xbox/Switch 版本的画面，以供大家参考。

从图来看，该系列游戏甚至可以在任天堂掌机 Switch 上流畅运行，至少从截图中展示的游戏画面看起来该作在 NS 平台上渐变十分流畅。

NS

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关键词：任天堂索尼ps4ps5nsPS5Xbox OneGTA

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