美国“替代哈勃望远镜计划”浮出水面，将耗费 110 亿美元

北京时间 11 月 7 日消息，据国外媒体报道，就在本周，美国国家科学、工程和医学研究院发布了十年一次的调查结果，为美国未来十年的天文学制定了行动纲要，其中最重要的是启动“替换哈勃望远镜”计划。

据悉，在这份名为 《2020 年天文学和天体物理学十年调查》（简称 Astro2020）的报告中，美国天文学界在未来十年内优先考虑的三大研究主题分别为：寻找可能宜居的系外行星、了解宇宙的奥秘（包括暗物质）和宇宙膨胀的方式、了解星系是如何形成的。其中，最吸引人的是 NASA 准备花费巨资替换逐渐陈旧的哈勃望远镜。

▲ 哈勃太空望远镜

报告中的建议之一是用一座新的“大型天文台”来取代老化的哈勃太空望远镜，后者在今年由于硬件陈旧而出现了一系列问题。科学家们推荐了一款新型的巨型望远镜继任产品，它可以在光电、红外和紫外波长下工作，可应用于观察遥远的系外行星以确定它们是否可能适合居住等天文研究任务之中。

上述被推荐的巨型望远镜其实是两大科研提议“混搭”的成果：即来自美国宇航局（NASA）的宜居系外行星天文台 (HabEx) 任务和师出同门的大型紫外光学红外探测器 (LUVOIR) 任务。该新型望远镜研究计划耗资高达 110 亿美元，它将能够看到遥远而昏暗的行星，而这些行星比它们围绕其运行的恒星暗 100 亿倍。

▲ 太阳系

对于未来，天文学家建议 NASA 设立“大型天文台任务和技术成熟计划（Great Observatories Mission and Technology Maturation Program）”并以此致力于开发更多望远镜，届时这些望远镜将以 NASA 在 1990 年代和 2000 年代初期的四大旗舰天文台命名。

加州理工学院物理、数学和天文学系主任菲奥娜・哈里森在一份声明中指出：“这份报告（Astro2020）为天文学和天体物理学的未来十年设定了一个雄心勃勃、鼓舞人心且令人向往的愿景。在我们考虑如何为宏伟的战略太空项目调整规划时，我们可以开发出广泛的任务组合来追求目标，例如在我们银河系附近围绕恒星运行的行星上寻找生命，与此同时通过全面的太空望远镜组合来进一步探索 21 世纪的天体物理学奥秘。”