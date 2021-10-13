科学家发现遥远无线电信号，来自百光年外神秘行星

IT之家 10 月 13 日消息，天文学家现利用世界上最强大的无线电天线，发现数百光年之外的恒星意外地喷射出无线电波，这表明可能有隐藏外星生命的行星存在。

IT之家了解到，澳大利亚昆士兰大学 BenjaminPope 博士和荷兰国家天文台 ASTRON 研究人员利用世界上最强大的低频阵列射电望远镜（LOFAR）发现了来自 19 颗红矮星的信号，其中 4 颗或被以往未发现过的行星围绕，他们认为这或许是外星生命的家园。

该研究论文已于近日发表在《自然・天文学》杂志上。据称，该行星距离太阳系约有 160 光年之遥。该团队表示，这是天文学家第一次探测到可能来自系外行星的无线电波，是“射电天文学的重要一步”。

研究人员解释道，太阳系的行星在与太阳风的磁场相互作用时会发出强大的无线电波，但是目前这还是第一次发现来自太阳系以外的行星释放的无线电信号。

据悉，天文学家此前只能在稳定的射电发射中探测到离我们最近的恒星，而射电天空中的其他东西都是星际气体，亦或者是黑洞等外来物。现在，射电天文学家已经可以在进行观测时看到普通的恒星，从而观测到更多数据。

研究人员补充道，目前还不能百分之百确定那四颗恒星是行星的宿主，但可以说，行星-恒星的相互作用是对所看到的最好的解释。这个观察发现只是一个开始，研究人员希望未来能看到更多相关的恒星，甚至观察距离更远的恒星。

该论文题为《The population of M dwarfs observed at low radio frequencies》，DOI 为 10.1038/s41550-021-01483-0 引用为 arXiv:2110.03713 [astro-ph.SR]，感兴趣的伙伴可通过《自然-天文学》官方途径购买查阅。

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