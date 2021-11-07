消息称拳头公司正与奥委会谈判，希望《英雄联盟》加入奥运会项目

IT之家 11 月 7 日消息，《英雄联盟》是世界上最受欢迎的电竞游戏之一。外媒 Dexerto 称 Riot Games 官方已确认他们目前正在与奥委会领导层进行沟通，希望就《英雄联盟》进入奥运赛事一事进行商讨。

IT之家了解到，《英雄联盟》、《DOTA2》等 8 款游戏已入选亚运会电竞项目，这是电竞首次成为亚运会正式竞赛项目。这可以说是是整个电子竞技事业的一大步，但《英雄联盟》电子竞技全球负责人 Naz Aletaha 似乎已经把目光瞄向了更高的位置。

Naz Aletaha 表示:“我们很高兴看到电子竞技继续获得更多的认可。《英雄联盟》成为 2022 年亚运会的奖牌项目，对该地区来说是一个重大发展，并进一步扩大了未来参与多种体育项目的潜力。”

Aletaha 称，Riot 目前只是谈论了这个想法，“我们将继续在奥运会期间与各国领导人进行对话。夏季和冬季奥运会上的比赛项目最终是由国际奥委会决定的，”他解释说，“与此同时，我们仍然专注于直接向粉丝传递优秀的《英雄联盟》电子竞技体验。”

英雄联盟此前于 2018 年首次出现在亚运会上，但现已经正式从示范项目转为奖牌项目。外媒认为，如果《英雄联盟》有机会作为奖牌项目出现在奥运会上的话，它可能会改变现代社会对电子竞技和常规运动之间鸿沟的认知。

据称，目前该项提议正在处于早期阶段，尚未获得其他更进一步的消息。因为此项目涉及国际奥委会对整个电竞概念的认知，所以此次谈判或许会很漫长。