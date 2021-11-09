《英雄联盟》EDG 夺冠庆典活动时间变更，部分活动将提前开启

IT之家 11 月 9 日消息，近日，来自 LPL 赛区的 EDG 战胜来自 LCK 赛区的 DK 战队，夺得 2021《英雄联盟》全球总决赛的冠军，《英雄联盟》官方也宣布了 EDG 夺冠后的庆典活动。

《英雄联盟》官方发布公告，为响应广大召唤师和 LPL 战队粉丝的热情，部分夺冠庆典活动将提前开启。以下活动开启时间变更为 2021 年 11 月 11 日 10:00，结束时间不变。

活动 1: EDG 冠军永久皮肤宝箱

活动 2: EDG 冠军永久图标宝箱

活动 3: 云顶之弈贺夺冠

活动 4: 周末双倍经验加成

活动 5: 海克斯皮肤半价兑换 (不包含 6 个月以内的新道具)

活动 6: 商城在售商品全场半价 (不包含 6 个月以内的新道具)

活动 7: 冠军精选限定皮肤限时销售

（活动 1、活动 2、活动 3 将在开启时间开始计算任务进度，宝箱领取功能将在 11 月 11 日当天 16:00 前逐步开启）

IT之家了解到，目前召唤师峡谷地图 EDG 冠军战队图标纪念塔和精选夺冠阵容英雄皮肤免费体验已经开启。

以下为《英雄联盟》EDG 夺冠庆典活动的全部内容，部分活动时间已变更为 11 月 11 日 10:00：