特斯拉自动驾驶 FSD Beta 10.4 系统推出：改善对高速物体的检测速度

IT之家 11 月 7 日消息，在经过短短 1 天的延迟之后，特斯拉 FSD Beta 10.4 全自动驾驶系统正式推出。该版本提升了对于特定物体的监测速度，同时提高了在狭窄环境下的通过能力，使得自动驾驶功能更加完善。

更新日志如下：

在安全的前提下，通过允许更快地状态恢复来改善驶离导航路线时的操控性。

在车辆穿越高速道路时，提高了对高速移动物体的检测速度，以便车辆能够加速更快，快速穿越道路。

通过使用超超参数调整以及改进的采样策略，来提升广义静态网络对静态障碍物的检测能力，精度提高 1.5%，recall 指标提高 7.0%。

提高车辆通过具有较高障碍物包裹的狭窄空间时的速度。

通过更新下一代检测算法，提高对于行人、自行车、 摩托车等 VRU 物体的监测精度。精度提高 35%，recall 指标提高 20%。

通过添加新的数据和改进训练算法，改善对应急车辆的监测能力，通过率提高 5.8%。

通过将导航路线作为输入值添加到对象检测网络，改善 VRU 控制相关属性的精度，提高 1.1%。

IT之家了解到，特斯拉于 11 月 6 日表示延迟推送这项更新，比之前更加谨慎。参与抢先体验计划的用户，如今可以收到 FSD Beta 10.4 更新