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马斯克发起“是否应卖掉 10% 的特斯拉股票”投票，并称将遵守投票结果

2021/11/7 8:21:07 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
评论：

IT之家 11 月 7 日消息，今日，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在社交媒体上发起一项投票，询问网友是否支持自己卖掉 10% 的特斯拉股票

原文：

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance，so I propose selling 10% of my Tesla stock.

最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售 10% 的特斯拉股票。

你们是否支持这项提议？

IT之家了解到，截止发稿时间，已经有 1,524,775 人投票，支持马斯克卖掉股票的比例为 53.6%，不支持的比例为 46.4%。目前投票时间还剩 19 个小时。

此外，马斯克还表示，无论结果如何，都将遵守这次投票的结果

马斯克称，我没有从任何地方拿现金工资或奖金，我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖出股票。

截至美东时间周五（11 月 5 日）收盘，特斯拉股价报 1222.09 美元，总市值 1.23 万亿美元。

10 月 31 日，马斯克回应被联合国官员要求捐款一事时称，如果联合国世界粮食计划署 (WFP) 能够详细解释如何使用 60 亿美元来解决全球饥饿问题，他会马上出售股票。

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关键词：特斯拉马斯克

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