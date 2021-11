马斯克发起“是否应卖掉 10% 的特斯拉股票”投票，并称将遵守投票结果

IT之家 11 月 7 日消息,今日,特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在社交媒体上发起一项投票,询问网友是否支持自己卖掉 10% 的特斯拉股票。

原文:

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance,so I propose selling 10% of my Tesla stock.

最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段,所以我建议出售 10% 的特斯拉股票。

你们是否支持这项提议?