曝三星 Galaxy Tab S8 系列将新增 Lite 版，可能在 2022 年第三、四季度推出

IT之家 11 月 8 日消息，据 91mobiles 报道，最新的爆料消息称，三星可能将为 Galaxy Tab S8 系列平板增加 Lite 或者 FE 版本，可能在 2022 年第三或者第四季度推出。

爆料消息称，Galaxy Tab S8 Lite 搭载 Exynos 2200 处理器的可能性比较小，可能会使用较低版本的高通骁龙系列处理器或者低版本的 Exynos 处理器。

此外，消息还称 Galaxy Tab S8 Lite 将不会使用 Galaxy Tab S8 Ultra 上的带有刘海的屏幕设计。

IT之家了解到，根据此前的多方爆料，Galaxy Tab S8 的标准版将搭载一块 11 英寸 120Hz 刷新率的 LCD 屏幕。该平板还将提供 8GB+128GB 的存储版本，并搭载 8000mAh 电池，支持 45W 快充。

▼ Galaxy Tab S8

此外，还有消息称，Galaxy Tab S8 还会有一款 Ultra 版本，三星 Galaxy Tab S8 Ultra 将采用 14.6 英寸显示屏，确实会有小刘海凹槽。这个凹槽不是为了任何类似于 Face ID 的技术，而只是为了给前置摄像头提供一些空间。

▼ Galaxy Tab S8 Ultra