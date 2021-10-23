三星 Galaxy Tab S8 平板电脑渲染图曝光，LCD 屏支持 120Hz 刷新率

IT之家 10 月 23 日消息，预计三星将在 2022 年更新三款 Tab S 系列平板电脑，Twitter 用户 @OnLeaks 委托国外媒体 Zouton 报道，曝光了该系列低端型号三星 Galaxy Tab S8 的首批渲染图。

Tab S8 的外观看起来和它的前代产品十分相似，根据爆料其正面将搭载一块 11 英寸 120Hz 刷新率的 LCD 屏幕，四周边框目测为等宽，背部和侧边也是平面的设计。背部四周的天线开口、S Pen 磁吸充电槽以及后置双摄布局看起来也都与上一代产品 Galaxy Tab S7 保持一致。

IT之家了解到，据消息该爆料称三星 Galaxy Tab S8 的物理指纹识别模块将被集成到该平板电脑的电源按键上。SoC 方面是采用今年的旗舰 SoC 高通骁龙 888 还是明年高通骁龙的旗舰 SoC 尚不明确。爆料称该平板电脑将提供 8GB+128GB 的存储版本，并搭载 8000mAh 电池，支持 45W 快充。

预计三星将在 2022 年 1 月或 2 月前后发布 Galaxy Tab S8 系列，@OnLeaks 推测该平板的起售价格为 842.69 美元起（约合人民币 5379 元）。