马斯克发起“出售特斯拉股票”投票，可能是因其有近千亿期权税要缴

北京时间 11 月 8 日消息，接下来几个月，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 将面临超过 150 亿美元 (约合 960 亿人民币) 的股票期权税单。无论 Twitter 上的投票结果如何，他都很可能在今年出售特斯拉股票。

周日，近六成网友在 Twitter 上支持马斯克出售 10% 的特斯拉股份。马斯克表示，他将遵守投票结果。马斯克此前称，他出售这些股份来纳税，以防止被别人说自己在避税。

然而，不管投票结果如何，马斯克很可能都得从本季度开始出售数以百万计的特斯拉股票，原因是：一份 150 多亿美元的税单即将到来。

作为马斯克薪酬计划的一部分，特斯拉在 2012 年向马斯克授权了股票期权。由于马斯克在特斯拉没有工资或奖金，他的财富全部来自股票奖励和特斯拉股价收益。马斯克在 2012 年获得的股票奖励为 2280 万股，行权价为每股 6.24 美元，按照特斯拉上周五 1222.09 美元的收盘价计算，马斯克将在这些期权获得的收益仅仅略低于 280 亿美元。

期权税单

这些期权将在明年 8 月到期。要想行权，马斯克必须为这部分收益支付所得税。由于期权是作为员工福利或薪酬被课税的，所以它们将按最高普通收入水平征税，即 37% 外加 3.8% 的净投资税。他还必须在加州支付最高 13.3% 的税率，原因是马斯克在被授予这些期权并将其大部分兑现时，他还是一名加州纳税人。

▲ 马斯克的网络投票

总体来算，联邦税加上州税的总税率将达到 54.1%。因此，按照目前的股价计算，马斯克要为这些期权支付 150 亿美元的税收。

马斯克尚未确认其税单的规模，但是他已经推文称：“注意，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是出售股票。”

由于 CEO 级别高管出售股票的窗口有限，马斯克很可能至少间隔两个季度出售股票。分析师和税务专家一直预计，马斯克将在 2021 年第四季度开始销售股票。

今年 9 月份，马斯克在出席 Code 科技大会时表示：“我有大量期权将在明年初到期，所以…… 很多期权需要在第四季度出售，因为我必须出售，否则它们就将到期。”

质押股票贷款

当然，马斯克也可能通过质押股票贷更多的款，这些股票现在的价值超过 2000 亿美元。马斯克已经向贷款方质押了 9200 万股股票。当马斯克在 Code 大会上被问及通过质押易波动的股票贷款时，他表示：“股票并不总是上涨，它们也会下跌。”

特斯拉近期也披露，马斯克质押了他的股份来贷款。通过出售股份，马斯克可能想偿还部分贷款债务。

今年第三季度，特斯拉在向美国证券交易委员会提交的 10-Q 文件中称：“如果我们的普通股价格大幅下降，马斯克不能通过其他途径来满足贷款义务，那么他可能会被一个或更多银行机构强迫出售特斯拉普通股。任何此类出售都可能导致我们普通股价格进一步下跌。”

除了 2012 年的薪酬方案，马斯克还在积累更多期权。2018 年 3 月，特斯拉董事会授予了他一项前所未有的“CEO 绩效奖”，包括 1.013 亿股股票期权 (根据 2020 年 1:5 的股票拆股调整)，需要特斯拉业绩达到 12 个里程碑才能兑现。