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《艾尔登法环》游戏画面参数公布：支持光追，但全平台限制 60 帧

2021/11/8 8:24:08 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 8 日消息，宫崎英高最新作品《艾尔登法环》将于 2022 年 2 月 25 日发售，万代南梦宫官网公布了该游戏的画面参数。

《艾尔登法环》会以某种形式在 PC、PlayStation 5 和 Xbox Series X 上支持光线追踪，将通过后续补丁支持。然而，该游戏在全平台最高只能以 60 帧游玩。

PC 平台：

  • 最高分辨率：3840x2160P

  • 最高帧数：60 帧

  • 支持 HDR

  • 支持光线追踪（补丁）

PlayStation：

  • PS4：最高 1920x1080P、30 帧、支持 HDR

  • PS4 Pro：最高 3200x1800P（棋盘格）、30 帧、支持 HDR

  • PS5：最高 3840x2160P、60 帧（性能优先模式）、支持 HDR、支持光线追踪（补丁）

Xbox：

  • X1（X1S）：最高 1600x900P、30 帧、X1S 支持 HDR

  • X1X：最高 3840x2160P、30 帧、支持 HDR

  • XSS：最高 2560x1440P、60 帧（性能优先模式）、支持 HDR

  • XSX：最高 3840x2160P、60 帧（性能优先模式）、支持 HDR、支持光线追踪（补丁）

IT之家了解到，《艾尔登法环》是以正统黑暗奇幻世界为舞台的动作 RPG 游戏，玩家将走进辽阔的场景与地下迷宫探索未知，挑战困难重重的险境，享受克服困境时的成就感。不仅如此，登场角色之间的利害关系会谱成群像剧，也是很经典的 RPG 设计。

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关键词：艾尔登法环

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