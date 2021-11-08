《艾尔登法环》游戏画面参数公布：支持光追，但全平台限制 60 帧

IT之家 11 月 8 日消息，宫崎英高最新作品《艾尔登法环》将于 2022 年 2 月 25 日发售，万代南梦宫官网公布了该游戏的画面参数。

《艾尔登法环》会以某种形式在 PC、PlayStation 5 和 Xbox Series X 上支持光线追踪，将通过后续补丁支持。然而，该游戏在全平台最高只能以 60 帧游玩。

PC 平台：

最高分辨率：3840x2160P

最高帧数：60 帧

支持 HDR

支持光线追踪（补丁）

PlayStation：

PS4：最高 1920x1080P、30 帧、支持 HDR

PS4 Pro：最高 3200x1800P（棋盘格）、30 帧、支持 HDR

PS5：最高 3840x2160P、60 帧（性能优先模式）、支持 HDR、支持光线追踪（补丁）

Xbox：

X1（X1S）：最高 1600x900P、30 帧、X1S 支持 HDR

X1X：最高 3840x2160P、30 帧、支持 HDR

XSS：最高 2560x1440P、60 帧（性能优先模式）、支持 HDR

XSX：最高 3840x2160P、60 帧（性能优先模式）、支持 HDR、支持光线追踪（补丁）

IT之家了解到，《艾尔登法环》是以正统黑暗奇幻世界为舞台的动作 RPG 游戏，玩家将走进辽阔的场景与地下迷宫探索未知，挑战困难重重的险境，享受克服困境时的成就感。不仅如此，登场角色之间的利害关系会谱成群像剧，也是很经典的 RPG 设计。