研究机构：Facebook 更名 Meta 可能重蹈“谷歌更名 Alphabet”的覆辙

北京时间 11 月 8 日早间消息，Facebook 近期将公司更名为 Meta，计划全力押注元宇宙技术。然而，Facebook 此举可能重蹈谷歌更名为 Alphabet 之后的覆辙。

根据 Meta 的说法，该公司的更名是为了反映接下来的目标，即开拓元宇宙行业，并使其成为当前一代互联网的接替者。Meta CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）也表示，由于公司提供多款应用，因此仅仅用其中一款应用 Facebook 的名字来命名整个公司也是不合理的。

如果说这个举动听起来很熟悉，那么是因为谷歌也在 2015 年进行了类似的组织结构调整，希望使各个业务都能更高效地运转。

在成立 Alphabet 时，该公司尝试将谷歌和致力于未来科技的“其他业务”完全分开。后者包括 Waymo 自动驾驶业务，以及希望用太阳能热气球技术变革宽带通信市场的 Loon。

然而在 6 年过去之后，谷歌在推动这些“登月项目”的过程中进展缓慢。虽然一些业务看起来前景不错，但另一些业务又被重新整合至谷歌，或是造成了巨额损失，或是被分拆为独立实体，甚至被彻底关闭。

研究机构 Empire Financial Research 的 CEO、前对冲基金经理惠特尼・蒂尔森（Whitney Tilson）表示，Meta 正计划在未来几年中为元宇宙投资数十亿美元，而“我们将看到历史的重演”。

蒂尔森认为，谷歌的主要问题是尝试通过 Alphabet 建立一个总体框架。但实际上，该公司应该分拆那些目标远大的项目，而不是将它们维持在母公司之内。Alphabet 只是用大量资金养着这些公司，并将它们与市场隔离开。

他说：“由于这些公司可以在几乎没有任何监督的情况下获得无限多的资本，因此无法像有自己董事会的独立公司一样可以取得更大的成就。后一类公司需要持续展示取得的成就，才能从市场上获得投资。”

例如，Alphabet 的电动风筝项目 Makani 本可以利用更加可持续的风能来源，然而 2020 年初 Alphabet 宣布将其关闭，原因是“该公司通向商业竞争力的道路比预期中要长得多，风险也更大”。

今年早些时候，Loon 项目也被关闭。此外，自动驾驶汽车公司 Waymo 近期失去了首席执行官、首席财务官和其他高层管理者，有消息称内部人士对该公司在业务拓展方面的进展缓慢感到沮丧。

另一些项目正在从 Alphabet 的“其他业务”转回到谷歌。2020 年初，致力于解决假信息和其他互联网问题的科技孵化器 Jigsaw 重新回到谷歌。智能家居项目 Nest 和致力于信息安全的 Chronicle 也分别在 2018 年和 2019 年做出了这样的选择。

Alphabet 在这些“登月项目”上投入了大量资金。今年 5 月有媒体报道称，自谷歌更名以来，这些“其他业务”消耗了 32 亿美元的资本投入，造成了 243 亿美元的经营亏损。仅 Alphabet 旗下的人工智能公司 DeepMind 在 2019 年就报告了 6.49 亿美元亏损，其中大部分是员工人力成本和其他项目。

投资者并不在意这些亏损。更名之后，Alphabet 的市值大幅上升。自 2015 年以来，Alphabet 的股价上涨达到标准普尔 500 指数同期的一倍。

蒂尔森说，无论元宇宙项目取得什么样的结果，Meta 的结局也会类似，因为两家公司的核心业务都是数字广告，而它们在这个市场有着强大的地位。

扎克伯格和其他公司的领导者已经承认，元宇宙实际取得成果还需要几年时间。准确来说，至少需要 10 年。

然而蒂尔森认为，Meta 应该选择谷歌应该采取但没有采取的做法：专注于成功的业务，处理好与之相关的主要问题，“而不是每年在元宇宙上浪费 10 亿美元”。

“谷歌和 Facebook 都是世界上最伟大企业的典范，但也表明了全球最伟大的企业如何在获得巨大的现金流之后，出现了自满、资本错配，以及试图建立帝国等问题。”蒂尔森说。