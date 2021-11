谷歌首款折叠屏手机相机配置曝光：相比 Pixel 6 系列有所下降

IT之家 11 月 5 日消息,根据 9to5Google 报道,根据其下属的 APK Insight 团队对最新版的谷歌相机 APK 文件进行解包,发现在其代码中出现了一款开发代号为“Pipit”的全新机型,该机型相机信息部分被标记为“折叠”(Folded),或为谷歌 Pixel 系列首款折叠屏手机。

▲ Pixel Fold 渲染图,来源:MacRumors

9to5Google 在文章中还表示该款折叠屏手机将不会采用现阶段 Pixel 6 系列中的高规格相机传感器。

9to5Google 表示今年 Pixel 系列最大的进步在于相机的硬件配置方面。通常大家对谷歌手机拍照的印象是用极强的软件算法和机器学习能力去弥补略显过时的相机硬件,但这次 Pixel 6 系列两款机型则全部换上了 5000 万像素三星 GN1 传感器作为后置主摄像头。以至于谷歌要将这样的传感器放进手机,不得已要将手机背部的相机模组向外突出几毫米,这对正常手机而言还算可以接受,但对于折叠起来厚度为普通手机两倍的折叠屏手机来说,相机模组再突出几毫米就有点让人不好接受了。

APK Insight 团队在最新版的谷歌相机 APK 文件的解包文件中还发现,该机型将采用谷歌在 Pixel 3 至 Pixel 5 期间一直使用的 1220 万像素 IMX363 传感器,且可能是作为主镜头使用。

此外,该款机型或将再配备一颗 1200 万像素的 IMX386 传感器以及两颗 800 万像素的 IMX355 传感器。根据之前 Pixel 6 系列的设计,其中 1200 万像素的 IMX386 传感器或将用于超广角镜头,而另外两颗 800 万像素的 IMX355 传感器在谷歌相机 apk 解包后显示的信息为一颗用于内屏(One for the inner display),一颗用于外屏(One for the outer display),具体情况尚不明确。

IT之家了解到,9to5Google 表示随着谷歌已经对外宣布了 Android 12L 操作系统的开发日程,搭载该系统的 Pixel 折叠屏版本很有可能会在明年与大家见面。