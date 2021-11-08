NASA 寻求修复哈勃太空望远镜软件问题

11 月 8 日消息，据外媒报道，美国宇航局 (NASA) 正考虑对哈勃太空望远镜进行软件修复，因为该机构希望让这台进入“安全模式”的设备重新投入使用。

NASA 在最新更新中说，恢复小组现在正在检查控制这些仪器的硬件，这是科学仪器指挥和数据处理单元的组成部分。自 10 月下旬进入保护性“安全模式”以来，这台标志性的太空望远镜始终无法进行科学观测。

NASA 发表声明称：“具体地说，恢复团队正在分析控制单元的电路，控制单元产生同步信息并将其传递到仪器上。”该机构正在考虑修改仪表飞行软件，使其能够搜索数据同步信息，而不会陷入“安全模式”。这些信息的丢失似乎是导致望远镜故障的幕后黑手。

哈勃太空望远镜自 1990 年以来始终在太空运行，NASA 曾在 2009 年派宇航员对其进行修复。由于故障，该设备于 10 月 25 日进入安全模式，无法进行观测。NASA 在 11 月初的更新中指出，随着调查的继续，可以确保所有仪器都没有问题。

NASA 不打算再派宇航员对哈勃太空望远镜进行在轨维修，因为在该项目运行了 30 年后，过去定期飞往望远镜进行维修的航天飞机已经于 2011 年退役。因此，目前的解决办法将首先使用地面模拟器进行验证，以确保它们能按计划工作。

一旦任务团队查看了控制单元设计图、丢失消息中的数据以及可能解决问题的仪器软件更改的范围，他们就会开始修复行动。

在恢复工作进行的同时，哈勃团队成员正试图从望远镜的相机和仪器中收集数据。在 10 月 30 日，该团队启动了近红外相机和多目标光谱仪 (NICMOS）的部分设备，使他们能够确定这种数据同步问题发生的频率。NICMOS 在 11 月 1 日恢复功能，自那以后，再没有数据同步消息丢失。

接下来，哈勃的工程师们正在努力恢复望远镜上的高级测量相机 (ACS）仪器，目标是在本周开始再次收集科学数据。最终决定将在美国当地时间周日（北京时间 11 月 8 日）该机构分析数据后作出。NASA 说，ACS 被选为首先尝试的最佳仪器，因为它最不可能给望远镜带来压力。

NASA 指出：“如果在此之前看到丢失的消息，激活 ACS 的决定也将被重新考虑，恢复全部服务的计划仍在发展中。团队正在谨慎行事，以确保仪器的安全，并避免对硬件造成额外的压力。”