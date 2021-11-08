魅族 18X「禅」今日开售：一体纯白机身，骁龙 870+120Hz 高刷，2599 元起

IT之家 11 月 8 日消息，魅族 9 月份推出了 18s、18s Pro 以及 18X 三款机型，但魅族 18X 的纯白版本「禅」始终未曾开售。

今日，魅族官方宣布，魅族 18X「禅」已于今日（11 月 8 日）10 点开售，售价 2599 元起，为今年市面唯一的一体纯白手机。

IT之家了解到，魅族 18X 经过多层喷涂工艺与反复打磨的直角边框、柔和的过渡和边角处理，还有前后双 2.5D 微曲玻璃，背面 AG 磨砂工艺。

魅族 18X 采用了一块 FHD+ 分辨率 120Hz 自适应 OLED 屏，支持 360Hz 触控采样率，拥有 10bit 色彩，支持 DCI-P3 色域和 mMotion 高刷补偿功能（双倍插帧），官方宣称目前已经支持各大主流视频 App。

魅族 18X 搭载高通骁龙 870 芯片，最高 3.2GHz 超大核主频，还有 Adreno 650 GPU 加持，宣称配合魅族 OneMind 5.0 智能调配让 CPU 功耗更低，还采用了 UFS3.1 闪存。

影像方面，该机搭载了全场景影像系统，包括 6400 万像素主摄 + 800 万超广角 + 200 万人像景深，支持最高 8K 超清录制、流光快门与超夜视频，而且也支持 Dark Vision 夜景模式和超级夜景 5.0 等魅族 18s 系列的特性。

值得一提的是，魅族还对自拍进行了专属优化，该机采用了一颗背照式 CMOS，支持如然美颜 2.0。

魅族还为 18X 配备了 DC 调光功能，并且能够与高帧率同开，厚约 7.99mm，内置 4300mAh 电池，采用 30W mCharge 快充，支持 PD3.0、QC4+ 双协议快充，30 分钟即可回血 70%。

魅族 18X 价格为：