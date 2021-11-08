上汽通用五菱氢能源汽车亮相，最大功率可达 140kW

IT之家 11 月 8 日消息，上汽通用五菱旗下新一代氢燃料电动试制车今日正式亮相。

▲ 上汽通用五菱新一代氢燃料电池汽车

据官方介绍，2019 年，上汽通用五菱就已经启动了氢燃料电池汽车的开发工作，并于 2020 年完成了第一辆氢燃料电池功能样车的搭建，为上汽通用五菱储备了氢燃料电池汽车整车集成的关键技术。

2020 年 7 月，上汽通用五菱与武汉理工大学、佛山仙湖实验室形成氢燃料电池汽车产学研战略同盟，成功在 2021 年 9 月完成了新一代氢燃料电池汽车的研发。新一代试制车动力系统最大功率可达 140kW，最高时速可达 165km/h。

▲ 上汽通用五菱氢燃料电池动力系统

据介绍，上汽通用五菱的氢燃料电池动力系统具备模块化、轻量化、小型化的特点，其优化了低压系统控制策略和零部件选型，并简化系统构型，既降低了对动力电池容量的要求，也节约了车内空间资源。此外，集成动力系统具备纯电系统、燃料电池系统、电驱动系统等三大模块间的智慧能量交互模式，能够根据动力电池的 SOC 状态自适应调整能量流。

IT之家了解到，上汽通用五菱氢燃料电池汽车在搭载的氢燃料电池电堆上实现了从膜电极、双极板到电堆系统集成的全部自主化，且电堆的功率密度也已经达到了国际领先水平。此外，该车型搭载的高压储氢瓶也为国产，储存氢压达到了 70MPa，实现了氢燃料电池汽车从关键零部件到整车集成的国产化。

▲ 上汽通用五菱 70MPa 高压储氢瓶