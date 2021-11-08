华为 Mate 20/Pro UD 版/20 X 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.209 更新：优化部分场景状态栏地理位置图标显示等

IT之家 11 月 8 日消息，感谢IT之家网友 @SCP 观测者、@二月的晴天、@球球 Pro 的线索投递，华为 Mate 20、Mate 20 Pro （UD 版 8+128GB）、Mate 20 X，现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.209 更新。

这三款机型的鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.209 版本更新均有两个更新包，更新内容相同。

更新包 1

服务中心

在服务中心（从屏幕左或右下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务。

万能卡片

新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。

输入法

新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用），小艺输入法可为您带来简约、安全的输入体验。

智慧语音

优化智慧语音功能，唤醒更灵敏。

系统

关爱长辈，优化触控、音量等基础体验，新增桌面图标放大功能。

优化部分场景系统功耗。

更新包 2

本次更新优化了部分场景状态栏地理位置图标显示。

IT之家了解到，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。